哥斯达黎加与 Keylor Navas 一起参加 Concacaf 的三重决赛

在康卡夫参加卡塔尔-2022世界杯的三重淘汰赛之前，哥斯达黎加将有几次重要的缺席，尽管它将拥有出色的身材，守门员Keylor Navas。

教练路易斯·费尔南多·苏亚雷斯（Luis Fernando Suárez）本周五透露了他将面对与加拿大，萨尔瓦多和美国的比赛的球队名单，这将决定哥斯达黎加是否进入世界杯。

哥斯达黎加近年来减少了足球运动员的出口量，但只召集了七名退伍军人，其中包括PSG门将纳瓦斯。其他 20 个电话来自地方一级。

来自国外的名字是胡安·巴勃罗·巴尔加斯（哥伦比亚百万富翁），弗朗西斯科·卡尔沃（美国圣何塞地震），罗纳德·马塔里塔（美国辛辛那提足球俱乐部），布莱恩·奥维多（丹麦哥本哈根足球俱乐部），阿隆索·马丁内斯（比利时洛梅尔）和乔尔·坎贝尔（墨西哥蒙特雷）。

“Sele” 在康卡夫八角形赛中排名第五，在11场比赛中获得16分，目前不在直接资格赛（康卡夫的三个位置）和对阵新西兰的季后赛之外。

在三重日期之前，前三名掌握在加拿大（25），美国（21）和墨西哥（21）手中。

哥斯达黎加将于3月24日星期四接待加拿大人，27日访问萨尔瓦多，并将于30日访问美国。

被召唤的：

守门员：凯勒·纳瓦斯（法国巴黎圣日耳曼）、莱昂内尔·莫雷拉（阿拉胡埃伦斯）、埃斯特万·阿尔瓦拉多（Herediano）。

捍卫者：肯德尔·沃斯顿（萨普里萨）、胡安·巴勃罗·巴尔加斯（哥伦比亚百万富翁）、丹尼尔·查孔（卡塔吉内斯）、Keysher Fuller（Herediano）、卡洛斯·马丁内斯（圣卡洛斯）、弗朗西斯科·卡尔沃（美国圣何塞地震）、罗纳德·马塔里塔（美国辛辛那提足球俱乐部）、伊恩·劳伦斯（阿拉胡埃伦斯）、布莱恩·奥维多（哥本哈根足球俱乐部，丹麦）。

传单：叶利钦·特赫达（Herediano）、奥兰多·加洛（Herediano）、尤斯汀·萨拉斯（希腊）、道格拉斯·洛佩斯（桑托斯）。塞尔索·博尔赫斯（Alajuelense）、布莱恩·鲁伊斯（阿拉胡埃伦斯）、布兰登·阿奎莱拉（瓜纳卡斯特卡）、格尔森·托雷斯（赫雷迪亚诺）、卡洛斯·莫拉（阿拉胡埃伦斯）、Jewison Bennette（Herediano）、阿隆索·马丁内斯（比利时洛梅尔）。

前锋：乔尔·坎贝尔（墨西哥蒙特雷）、何塞·吉列尔莫·奥尔蒂斯（Herediano）、约翰·韦内加斯（阿拉胡埃伦斯）、安东尼·孔特雷拉斯（瓜纳卡斯特卡）。

DT: 路易斯费尔南多苏亚雷斯

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