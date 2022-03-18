宪法法院赞同在抗议活动中提供军事援助的数字

宪法法院合议庭认可军事援助作为一种法律工具，可用于抗议等扰乱公共秩序的案件。这一数字载于《警察法》第170条，并由Iván Duque政府去年在全国罢工示威中实施。

全体会议辩论源于哥伦比亚法学家委员会（CCJ）提起的诉讼，他们在诉讼中保证该法规违反了《政治宪法》的八项条款。哥伦比亚法学家委员会解释说，军事援助授予的权力类似于总统在紧急状态下行使的权力，因此他们指出，军事援助应该被视为规范这种情况的成文法。

“如果不确定解释和使用军事援助概念的明确和具体的参数，安全部队的宪法组织模式就会受到侵犯，集会、公开示威和抗议权利的行使将受到损害”，申请文档已阅读。

哥伦比亚法学家委员会提出的另一个论点是，共和国议会 “违反了侵犯基本权利的法定保留权”。该委员会认为，军事援助可用于处理与行使集会、示威和抗议权有关的事项。他还表示，军队将承担国家警察负责的职能。

尽管提起了诉讼，但在本周四的演讲中，法官们分析了投诉，并以6票对2票支持该法规。这样，国家政府就能够在安全和共存受到严重破坏时，或在面临迫在眉睫的风险或危险或面临紧急情况或公共灾难时，利用军事援助。

就总统而言，他向法院保证，在全国罢工期间，该措施是必要的。总统断言，“在行使公开与和平示威的权利期间，发生了如此严重的暴力行为，以至于侵犯了公民的全部权利和自由”，就会出现这种情况。

国务委员会的回应

值得注意的是，去年7月，国务委员会暂停了2021年第575号法令，通过该法令，伊万·杜克（IvánDuque）政府颁布了恢复公共秩序的措施，包括使用军队。但是，同年11月，高等法院推翻了这一判决。

一旦国务委员会接受了卡利公民提出的监护权，他们认为行使社会抗议权、生命权和人格完整权、正当程序权和不遭受强迫失踪的权利处于危险之中，国家法律辩护局就提出质疑。那个决定。

杜克总统指出，他们对这一决定提出质疑，“因为该法令不是关于军事援助，而是要发展共和国总统必须指示州长和市长管理公共秩序的宪法角色。”

报告员议员桑德拉·利塞特·伊巴拉法官最终宣布示威者针对该法令提起的监护权诉讼不可受理，使暂停军事援助没有法律依据。因此，随着国务委员会和宪法法院的裁决，这一补救办法在该国可能提出的抗议中得到了认可。

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