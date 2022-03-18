巴西最高法院法官下令 Telegram Block，这是博尔索纳罗的关键应用程序

巴西联邦最高法院的一名法官周五下令封锁Telegram，这是贾尔·博尔索纳罗总统及其支持者面对选举的关键媒介，因为这个受欢迎的平台不与当局合作或打击虚假信息。

法官亚历山大·德·莫赖斯（Alexandre de Moraes）表示，该平台曾多次 “停止接受法院命令”，并在STF网站上发布的决定中确定 “完全完全暂停Telegram在巴西的运营”。

根据高级选举法院的数据，这个受欢迎的平台起源于俄罗斯，总部位于迪拜，已安装在巴西53％的手机上，并且是巴西增长最快的平台。

这是极右翼总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）根据该纲领捍卫无限言论自由的选举战略的关键。

在应联邦警察的要求作出的决定中，法官给了国家电信局（Anatel）24小时的时间，以 “立即采取一切必要措施使该措施生效”。

它还呼吁苹果和谷歌公司以及巴西的互联网提供商在五天内采取机制，使该应用程序在该国不可行。

这位法官说，Telegram的 “彻底和全面” 停职将持续 “直到有效遵守先前发布的司法裁决为止”，他对违反其命令的公司每天处以100,000雷亚尔（约合20,000美元）的罚款。

周五下午，该应用程序仍在运行。

在Telegram未履行的导致其封锁的订单中，莫赖斯引用了与博尔索纳主义者博客作者艾伦·多斯桑托斯（Allan dos Santos）有关的公开个人资料，后者因散布错误信息而受到调查，并且在性虐待未成年人和儿童色情制品案件中缺乏合作。

他还回忆说，面对十月份的总统大选，巴西最高选举法庭试图召集电报代表参加会议，以便该公司合作打击错误信息，但未成功，例如 Twitter、TikTok、Facebook、WhatsApp、谷歌、Instagram、YouTube而且 Kwai 受到了损害。

-一个 “不足为奇” 的措施-

该平台在印度和俄罗斯等多个国家受到禁止或限制性措施的约束，长期以来一直受到巴西当局的关注，尤其是该公司在巴西没有法律代表并且没有回应他们的要求而感到恼火。为了避免在10月的选举中出现大量错误信息，例如震惊2018年竞选活动的错误信息，尤其是通过WhatsApp。

《数字政治辩论监测》协调员巴勃罗·奥尔特拉多在推特上评论说：“这项措施既不令人惊讶也不出乎意料，将产生巨大的政治和选举影响。”

对于这位教授来说，封锁给Telegram留下了两种选择：“要么对巴西司法系统做出回应，以避免失去其最大的市场之一（...），要么将被永久封锁，这将推动竞选活动的主要部分之一。”

几个月来，博尔索纳罗看到他在 Youtube、Twitter 和 Facebook 上的一些帖子因虚假信息而被删除，他一直专注于电报群组和频道的成员资格。

博尔索纳罗在本周五早上在Twitter上发布的一条消息中说，当他宣布政府开始工作时：“我们的电报每天都会带来许多符合国家利益的行动，但不幸的是，许多人忽略了这些行动。”

他在Telegram上宣传自己的频道时写道：“欢迎并分享真相。”

与其他应用程序不同，Telegram允许多达200,000人的群组，没有用户限制的频道，并且实际上不会审核内容，因此内容传播的可能性是无限的。

此外，它还具有秘密聊天功能，消息可以自毁。

在其网站上，它吹嘘 “确保任何政府或志同道合的国家集团都不能侵犯人们的隐私和言论自由”。

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