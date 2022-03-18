博尔哈·伊格莱西亚斯（Borja Iglesias）：“艰难的一天”，但 “本赛季有了激动人心的结局”

塞维利亚，3月16日，贝蒂斯中锋博尔哈·伊格莱西亚斯对欧罗巴联赛第二轮输给艾因特拉赫特的号角感到遗憾，尽管遭受了 “难以消化的一天” 的打击，但他说冲突 “逃脱了” 他们，因为球队 “完全相信自己的所作所为”，“激动人心的赛季还剩最后一个”。 博尔哈·伊格莱西亚斯（Borja Iglesias）在比赛的第78分钟出场，取代了巴西人威廉·何塞·达席尔瓦（William JoséDa Silva），十二分钟后他打进了第90分钟的平局进球，并有机会在加时赛中得分另一个进入Eintracht横杆的头球。 他在向贝蒂斯电视台发表的声明中形容没有进球本来应该达到的betica分类目标是 “可惜的”，并解释说这来自球是如何传给他的，然后强调，尽管当晚在法兰克福辛勤工作，但球队 “完全相信” 的重要性它做了什么”。 加利西亚蓬塔队对失败表示遗憾，尽管他得知球队 “超级投入”，并面临联赛和4月23日国王杯决赛的挑战，这是本赛季决赛的 “关键”，预计这是 “令人兴奋” 并带有 “非常重要的挑战” 的赛季决赛的 “关键”。 “我们将享受这一切，” 熊猫在经历了一个 “艰难” 的夜晚之后说，他从曼努埃尔·佩莱格里尼（Manuel Pellegrini）项目的所有参与者参与中获得了积极的成果。