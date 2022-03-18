博尔索纳罗戴着羽毛头饰向他的土著政策致敬

巴西利亚，3月18日，巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）戴着羽毛头饰，与各部落成员一起，周五因其土著政策而获得本国政府的承认，但遭到大多数土著人民的拒绝。 “我们完全一样。我们所有人都是靠上帝的恩典来到地球的。” 博尔索纳罗怀着一个土著女孩说，当时他获得了当时统治该国的独裁政权于1972年创建的土著功绩勋章。 根据将该奖项授予极右翼领袖的司法部的说法，这是 “对他在土著社区的福利、保护和捍卫方面具有利他主义性质的重要服务的认可”。 博尔索纳罗头上戴着艳丽的羽毛头饰说：“你早于我们到达这里，但随着时间的推移，我们融入了这里，” 博尔索纳罗说，他头上戴着艳丽的羽毛头饰，向参加仪式的数十名土著人民讲话。 他说：“我们想要的只是在自己的土地上像我们在自己的土地上那样做”，因为 “我们是兄弟，我们是朋友，我们没有什么不同”，他明确提到他的政府正在推动的一个项目，以自由开采土著保护区的矿物和森林资源。 这项裁决是在政府敦促国会加快对该项目的讨论时颁发的，绝大多数土著人民对此表示抵制，他们担心释放其保留地内现在被法律禁止的生产活动会对生态造成影响。 最近几周，博尔索纳罗（Bolsonaro）辩称，除其他论点外，土著土地上富含钾和生产肥料所需的其他矿物质，由于俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的经济制裁，肥料变得越来越稀缺。 博尔索纳罗（Bolsonaro）于2019年1月上台，从那以后，正如他在竞选中所承诺的那样，他没有承认 “一毫米” 的新土著土地，并鼓励手工采矿，这些采矿大多是非法性质的，这是暴力冲突和入侵保护区的根源。 它还逐步削减了保护土著人民的预算，环境和保护区方面的预算也是如此。 面对这些政策，代表巴西族裔群体的最大团体之一巴西土著人民联合会（Apib）去年向国际刑事法院提出了针对国家元首的种族灭绝指控。首席 net/mat/copy （视频）