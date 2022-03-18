玻利维亚宪法宣布2020年莫拉莱斯取消参赛资格 “非法”

拉巴斯，3月17日，玻利维亚宪法法院（TC）宣布，司法法院在2020年针对前总统埃沃·莫拉莱斯为参议员的提名发布的取消资格 “不当和非法”，并下令给予 “经济赔偿”，因为他的权利受到限制成为候选人。 本周四公布的宪法裁决确立了玻利维亚前总统的 “被侵犯权利的全面赔偿”，并在宣布2020年10月的一项司法裁决 “无效” 后规定了一系列行动，该裁决为最高法院先前作出裁决提供了理由。选举法庭（TSE）取消莫拉莱斯的资格。 过渡法院的意见承认 “损害的分类”，并确定了有利于莫拉莱斯的 “随之而来的经济赔偿”，其中包括 “司法费用”、“利润损失” 和 “被告当局造成的间接损害”。 它还确定，该国的选举机构必须制定 “及时和适当的” 法规，以避免这种情况。 背景 在参议院和众议院议员也当选的2020年大选中，莫拉莱斯的名字被科恰班巴省提名为第一位参议员候选人，尽管他是作为政治难民在阿根廷的。 TSE决定取消莫拉莱斯的资格，因为他没有遵守宪法规定的在该国居住的要求，这导致他的律师继续在法庭上辩称他因没有 “宪法保障” 而离开该国。 当时，莫拉莱斯提出了一系列关于种族灭绝、恐怖主义、选举舞弊和法定强奸罪的指控，检察官办公室已根据前总统珍妮·阿涅斯的临时政府提出的指控发出逮捕令。 在后来被废除的2019年选举之后，反莫拉莱斯部门发生了一系列抗议活动，谴责选举欺诈行为，并导致当时的总统辞职，尽管他声称实际上已经发生了 “政变”。 莫拉莱斯作为寻求庇护者首先离开该国前往墨西哥，不久之后他去了阿根廷，在那里他明确表示他已经申请了同样的条件，从那里还从事该党的竞选领袖社会主义运动（MAS）的工作。 本周四听到的这句话在最重要的部分之一中表明，“没有考虑或分析” 的要素是莫拉莱斯辩护的论点，该论点提到，由于 “不可抗力”，他的永久居留权变得断断续续。 过渡委员会确定，关于居留 “例外” 的宪法先例 “没有得到充分执行”，因此 “正当程序受到影响”。 反对派公司Creemos Centa Rek的参议员在接受媒体采访时指出，这项宪法裁决于2021年5月7日发布，实际上这是莫拉莱斯作为 “受害者” 出现的 “保存的信”，而不是作为 “实施选举欺诈” 的人出现。 在2019年危机之后，玻利维亚正经历着潜在的两极分化，这种两极分化往往在街头表现出来，有些人声称这些事件是由于选举舞弊造成的，而政府与MAS一起坚持认为发生了 “政变”。首席 grb/ysm/laa