Barranquilla Junior 将成为南美俱乐部杯小组赛阶段的第二家哥伦比亚俱乐部

2022年南美杯哥伦比亚杯预选赛阶段于3月17日星期四晚上结束，来自巴兰基亚的少年队和La Equ idad 之间的对抗。

大西洋队和波哥大队之间的决斗在巴兰基亚（Barranquilla）的回车键中封闭了系列赛，该回车键定义了第二个哥伦比亚俱乐部，该俱乐部直接安装在由Conmebol组织的第二重要大陆锦标赛的小组赛中。

以下是在大都会罗伯托·梅伦德斯体育场举行的比赛中两支球队的工资单：

BARRANQUILLA JUN IOR：4-2-3-1（DT：胡安·克鲁兹·雷亚尔）

塞巴斯蒂安·维埃拉; 法比安·维亚法拉, 丹尼尔·罗塞罗, 豪尔赫·阿里亚斯, 耶苏斯·卡布雷拉; 荷马·马丁内斯, 迪迪埃·莫雷诺; 费尔南多·乌里韦, 路易斯·冈萨雷斯, 弗雷迪·希内斯特罗萨; 米格尔·博尔哈.

E@@ Q UITY：3-4-3（DT：亚历克西斯·加西亚）

塞尔吉奥·罗曼；布莱纳·阿格隆、尼古拉斯·帕拉西奥斯、安德烈斯·科雷亚；琼·卡斯特罗、胡安·马赫查、斯大林·莫塔、巴勃罗·利马；大卫·卡马乔；巴勃罗·萨巴格、弗朗西斯科·查韦拉。

在第2分钟，比赛的第一个危险方法被记录为有利于Junior。在比赛的各个阶段，由于雨水从水坑里侵入了巴兰基耶罗体育场的草地，运输球变得困难。

巴勃罗·利马在比赛开始时表现不佳之后，巴勃罗·利马在第 3 分钟记录了第一杆进球。乌拉圭门将塞巴斯蒂安·维埃拉救了下来，把球送到了角球，支持 Equidad。

在那个角落之后立即支持绿色保险团队，Junior在集体比赛中做出了反应，并设法打破了记分牌上的零，这要归功于弗雷迪·希内斯特罗扎（Fredy Hin estroza）在访问中场时停顿了一下，他拿了一个没人能清除的右十字架。米格尔·安赫尔·博尔哈（Miguel Ángel Borja）在球场状态不佳的帮助下设法控制了球，用左腿将塞尔吉奥·罗曼的右手俱乐部定义如下：

在第9分钟，米格尔·博尔哈（Miguel Borja）再次在波哥大队的进球中造成危险，此前禁区外的右射门坠毁在La Equidad门廊的横杆上。

Equidad 并没有让自己失去动力，因为比分下降了丝毫的差异，到了第 18 分钟，他用弗朗西斯科·查弗拉出人意料的中距离射门将巴兰基亚的动作与巴兰基亚的动作相提并论，他在角球反弹中完全没有成绩，转而支持保险队:

36 岁时，少年知道如何在左翼再次利用库兰巴队的身影弗雷迪·希内斯特罗萨，他记录了当晚的第二次助攻，当时委内瑞拉中场球员路易斯· 卡里亚科 ·冈萨雷斯将队友的货物推到手中守门员罗曼：

这场比赛失去了上半场的快速步伐，足球运动员的犯规和近战要求在补赛中变得引人注目。

因此，在第65分钟，哥伦比亚队前锋米格尔·安赫尔·博尔哈（MiguelÁngelBorja）由于右大腿身体不适而不得不离开球场，这使他无法继续最后25分钟。对于科尔多瓦公羊，卡梅洛·瓦伦西亚进入是为了取代不再指望费尔南多·乌里韦的攻击，费尔南多·乌里韦是埃德温·塞特雷（Edwuin Cetré）为 Juni or 准备的下半场的变体。

在第 69 分钟，Equidad 守门员塞尔吉奥·罗曼在巴西裁判拉斐尔·克劳斯炸毁的弗雷迪·希内斯特罗萨之前对弗雷迪·希内斯特罗扎的犯规中被卡里亚科 ·冈萨雷斯任意球后炫耀以避开当晚 3-1。

在卡塔赫纳进攻型中场球员耶苏斯·卡布雷拉（Yesus Cabrer a）受到最高点球之后，当地人的得分幅度达到了第81分钟。这位经验丰富的传单向右派出了一个十字架来参加该系列赛，转而支持鲨鱼俱乐部：

在第84分钟，Equidad试图对允许他在记分牌上开设账户的公式提出上诉。卡洛斯·里瓦斯（Carlos Rivas）从佩洛塔·帕拉达（pelota parada）处决的镜头在少年主义者弧线的左上角附近经过，差点以距离30多米的Equidad折扣结束。

在决赛记分牌@@ 中以3-1的胜利淘汰了La Equidad之后，巴兰基亚将获得20万美元的资格，以获得参加南美杯小组赛的资格。

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