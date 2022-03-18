俄罗斯在乌克兰战争期间，波罗的海国家驱逐了十名外交官

里加, 18 3月三个波罗的海国家, 拉脱维亚, 立陶宛和爱沙尼亚, 星期五驱逐了十名外交官，这是一项显然是协调一致的行动，以表达对乌克兰的声援, 24日被俄罗斯入侵. 爱沙尼亚和拉脱维亚各驱逐了三名外交官，而立陶宛则宣布俄罗斯驻首都维尔纽斯大使馆的四名雇员为 “不受欢迎的人”。 这三项公告的类似措辞表明，被驱逐的俄罗斯人为莫斯科情报部门工作，这些机构是策划入侵乌克兰的同谋。 拉脱维亚外交部长埃德加斯·林克维奇在一份声明中说，他驱逐三名俄罗斯人的决定 “是为了声援乌克兰打击俄罗斯对乌克兰的无端和不合理的军事侵略的斗争，在策划和实施中，俄罗斯的安全部门”。 据当地媒体报道，关于将三人驱逐出俄罗斯驻爱沙尼亚大使馆的问题，爱沙尼亚外交部表示，他们直接和积极参与破坏爱沙尼亚的安全和散布宣传，为俄罗斯的军事行动辩护。 公共广播公司门户网站报道，立陶宛外交部则指出，俄罗斯驻立陶宛大使馆的四名雇员因其与外交身份不符的活动而被宣布为 “不受欢迎的人”，并被要求在五天内离开立陶宛lrt.lt。 立陶宛公报中使用的措辞还表明，被驱逐的俄罗斯人参与了间谍活动。 这三份公报还谴责俄罗斯入侵乌克兰。 立陶宛外交部指出，“俄罗斯对平民、民用设施、医院、学校、妇产医院和文化设施的军事攻击是战争罪和危害人类罪。” 爱沙尼亚外交部则表示，“俄罗斯继续对乌克兰采取大规模军事行动，最公然地违反了国际法及其自愿作出的国际承诺”。 与此同时，拉脱维亚外交部敦促俄罗斯恢复对国际法的尊重。 这三个波罗的海国家受到了乌克兰战争的影响，自 2 月 24 日战争开始以来，成千上万的难民抵达乌克兰，他们充满了俄罗斯轰炸以及学校、医院和居民区等平民目标被摧毁的个人故事。首席 jkz/egw/psh