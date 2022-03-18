“视听重生”：一个想法的漫长而曲折的道路及其难以实现

“Renacer Avieroal” 是文化部与媒体和公共传播部的一项联合倡议，但由经济部惊人地管理和执行，总额为 24亿比索，其依据是良好的意愿声明：“创造生产和工作” 在阿根廷的视听行业，在疫情的头两年遭受了沉重打击。同样值得注意的是，该电话的联邦性质，允许从阿根廷所有省份和/或地区选择作品。

现在，到2022年，在5个既定类别（统一纪录片，纪录片系列，小说系列，历史小说系列和动画系列）中选择的81个项目中，有几个已经开始或即将开始，并且每个选定类别的总预算的第一期已支付。获得的金额从省级或地区制作的单位纪录片的500万比索到全国联合制作的小说系列的6600万比索不等。

但是，除了无所不包的通货膨胀疾驰之外，一系列草率和即兴创作似乎破坏了良好的意愿，在这种特殊情况下，它液化了估计和授予的数字。也就是说：估计在2021年10月有价值的作品在2022年2月收到了这笔钱的第一笔分期付款。一位入选的制片人说：“现在已经不一样了，你必须减少拍摄成本或天数，演员人数等。”

在背景下，出现了一个尚未解决的核心问题：在阿根廷，与大多数拉丁美洲国家的情况不同，没有条件和激励措施来吸引正在经历其流媒体平台视听内容的行业（为流媒体平台生成视听内容的行业）的投资。”世界上的黄金时代”，一旦实现，它将使宝贵的美元进入阿根廷经济。该地区的一位前官员告诉 Infobae Cultura：“阿根廷兼漫威总裁维多利亚·阿隆索在 2019 年告诉我，由于存在种种障碍，她不想来阿根廷拍摄，” 该地区的一位前官员告诉 Infobae Cultura。

“Renacer 视听” 的公告于2021年8月10日发布

“这场比赛源于电影制片人文化部长的想法，因为INCAA的无所作为是臭名昭著的：当已经有一个具有结构，专业知识和资金的特定机构时，他们为什么还要这样做？”，告诉视听行业消息灵通的消息来源 Infobae Cul tura。在一些官方办公室听到有关路易斯·普恩佐管理层的消息，“被安排在官员身上的艺术家不起作用”。事实是，在副总统克里斯蒂娜·基什内尔（Cristina Kirchner）的认可下，“重生” 的想法在经济学中得到了接受，但是该部由资金的管理和执行留给了该部。

其次，也许是根据这项裁决得出的结论，要求对裁定金额开具发票的要求令人惊讶。在这种文化通话中，这不是平常的事情：开具发票意味着提前支付增值税，这就是为什么一些获胜的生产商在收到这笔钱之前就放弃了这笔钱的原因。一位生产商透露：“金额相对较低，当他们发现必须开具账单时，它们就下降了。”“这就是为什么有人说出现了这样的替代方案。这更多的是因为经济问题，而不是对政治影响和/或偏袒的管理。”在选定的项目中，有几个项目由当地市场的主要参与者的生产商制作，例如纳乔·维亚莱，马丁·凯勒和费尔南多·索科洛维奇等。

对于其中一个入选项目的制片人兼电影学院第二副校长丹尼尔·彭萨（Daniel Pensa）来说，“这是一场透明的竞赛，陪审团准备充分，但增值税是有害的”。他补充说：“你如何应对通货膨胀？这不仅限于文化，还与经济现实有关。”根据费尔南多·索科洛维奇（Fernando Sokolowicz）的说法，“越来越引人注目的是，除了来自全球平台的产品外，阿根廷没有参加节日的选择，这与数字没有接近的事实有关。但是忘记出了什么问题，我将其理解为一种冲动。欢迎任何涉及国家文化认同的项目，就像大多数西方国家一样。”

在征求本说明的意见时，每个类别的不同陪审团的两名成员透露了标准是什么，在这两种情况下，都否认对甄选有任何政治干预。对于制片人丽塔·斯坦蒂克（Lita Stantic）来说，“没有任何压力，它是完全免费的”。电影制片人本杰明·阿维拉（Benjamín Avila）解释说：“我是一个非常折衷的评审团的成员，因此决定评估制作的质量和可行性”。

出现另一个问题是因为通话窗口也很短，尽管后来延长了截止日期。它原本打算在中期选举之前支付款项，但没有发生，这引起了不满。最后，根据该部门的意见，国家在向国外销售这些产品方面的 “伙伴” 地位似乎不太有效。“该产品来自国家，是个问题。对生产者有帮助的是成为所有者然后将其推向市场。另一位咨询的消息人士说，这些项目不会发生这种情况。

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