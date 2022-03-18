阿诺德·施瓦辛格问普京：“停止这场战争”

著名演员阿诺德·施瓦辛格周四在社交媒体上发布了一段视频，告诉俄罗斯人，他们对乌克兰战争撒谎，并指责弗拉基米尔·普京总统为实现自己的野心而牺牲俄罗斯士兵的生命。

施瓦辛格在俄罗斯非常受欢迎，显然在普京也很受欢迎。这位俄罗斯总统的Twitter帐户仅关注22个帐户，其中一个是演员的帐户。

在九分钟的视频中，施瓦辛格指出，俄罗斯士兵被告知他们将在乌克兰与纳粹作战，或者他们将保护那里的俄罗斯人，或者他们将进行军事演习并作为英雄受到欢迎。他说，这些士兵中有许多人现在知道这些说法是错误的。

“这是一场非法战争，” 坐在办公桌上直视镜头的施瓦辛格说。“全世界谴责的荒谬战争正在牺牲他们的生命、肢体和未来。”

施瓦辛格在推特、YouTube 和 Instagram 上发布了这段激动人心的视频。尽管其中一些平台在俄罗斯被封锁，但他还将其发布在Telegram消息传递应用程序上，但该应用程序并非如此，并且获得了超过50万的观看次数。该视频以俄语字幕。

这位前加利福尼亚州州长谈到了痛苦的回忆，他自己的父亲在第二次世界大战期间与阿道夫·希特勒的部队作战时是如何被骗的，以及他在列宁格勒受伤后如何身心受伤返回奥地利。

他要求俄罗斯人让他们的同胞知道 “乌克兰正在发生的人类灾难”。视频显示了该国被摧毁的建筑物以及试图保护自己免受俄罗斯轰炸的人们。

然后他直接对普京说：“你发动了这场战争。你在领导这场战争。你可以阻止这场战争。”

施瓦辛格描述了他与俄罗斯的长期关系，他曾作为健美运动员和动作片英雄前往俄罗斯。2010年，作为加利福尼亚州州长，他率领硅谷商界领袖和投资者代表团前往莫斯科。

他将所有走上街头抗议入侵乌克兰并遭到逮捕和镇压的俄罗斯人称为 “我的新英雄”。

乌克兰内政部的一位负责传播有关战争进程信息的顾问呼吁乌克兰人与俄罗斯的朋友和家人分享视频。

顾问安东·格拉什琴科在电报上说：“普京和他的宣传者称我们为乌克兰法西斯主义者和纳粹分子。”“但是，当来自世界各地的超级知名人士加入他们的声音说：'对战争不行时，他们的宣传就被撕成碎片了！'”

格拉什琴科在他的电报频道上有超过385,000名订阅者。他加入了一个联盟，导致他在自己的 YouTube 频道上发布了施瓦辛格视频的俄罗斯配音版本。

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美联社记者林恩·贝瑞从华盛顿为这家公司捐款。