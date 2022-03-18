从百老汇到奥斯卡颁奖典礼的 Ariana DeBose：“我从未有过这样的知名度”

哈维尔·罗穆阿尔多 洛杉矶（加利福尼亚州），3月18日（EFEUSA）。-Ariana DeBose之所以错过奥斯卡奖，是因为她在一年内赢得了所有奖项：英国电影学院，评论家选择奖，SAG奖和金球奖。但是，“西边故事” 的女演员在舞台上呆了十年，然后才在电影院上演，她知道自己正处于职业生涯的另一个阶段。 “我从来没有像这样的能见度。我从 18 岁起就开始工作，现在已经 31 岁了，所以扮演如此受欢迎的角色让我有机会谈论很多关于自己的事情，” DeBose 在与 Efe 的视频通话中解释说。 这位出生于美国，来自波多黎各人的女演员正在为她的晋升活动提供最后的动力，以赢得奥斯卡最佳配角奖，以使《西边故事》中历史悠久的安妮塔栩栩如生。 随着好莱坞学院成员的投票期现已开放，她的名字出现在候选人名单中远高于其他候选人：克尔斯滕·邓斯特（“狗的力量”）、Aunjanue Ellis（“理查德国王”）、杰西·巴克利（“失落的女儿”）和朱迪·丹奇（“贝尔法斯特”）。 没有任何媒体，杂志封面或广告海报可以抵抗飓风德波斯飓风，其好莱坞的荣誉仅靠一只手指望，其中包括电视版的音乐剧《汉密尔顿》和音乐电影《舞会》。 “所有这些都提醒我，出名或被认可不同于成为女演员。我从来没有想过要有影响力，也从来不是我的联盟，” 他承认。 来自《西边故事》的安妮塔（ANITA），这个角色祝福扮演这个角色的女演员 但是，最近这次展览所扮演的角色似乎祝福了担任这一角色的女演员：在史蒂芬·斯皮尔伯格执导的新版《西边故事》中，DeBose是安妮塔，与丽塔·莫雷诺（Rita Moreno）在1961年改编中扮演的角色相同。 然后，莫雷诺成为第一位获得奥斯卡奖的西班牙裔女性，DeBose 即将获得奥斯卡奖。 因此，在评论家选择颁奖典礼上，这位年轻女士感谢莫雷诺 “为其他拉丁女演员开辟了道路”，此前这位资深人士还在争夺她在音乐剧新改编中的小角色的奖项。 看似收盘的周期实际上掩盖了许多机会的开端，因为 DeBose 赋予生命的 Anita 与原始电影中的安妮塔截然不同。 她解释说：“我是非洲裔拉丁裔，我以不同的方式走遍世界，我认为这让她（Anita）与众不同。”我想探讨诸如接受和归属感之类的话题。” 这就是斯皮尔伯格在《西边故事》演员表的最后阶段被告知的，当时在展示了自己的歌舞技巧之后，她说自己 “很紧”，很黑，因此，“她的安妮塔也会”。 “好莱坞描绘了他认为是拉丁美洲人在美国的经历” 这位角色在影片中用完美的西班牙语重复了这些话，最终扩大了电影剧本中反映的身份挑战，如果它在任何方面都脱颖而出，那是因为它助长了20世纪纽约的种族紧张局势。 “好莱坞已经习惯于描绘他们认为是拉丁美洲人在美国所经历的经历。（...）但是，作为西班牙裔人，在美国有很多生活和繁荣的方式。我们只是在刮擦表面，” 他说。 好莱坞的演讲很有趣，好莱坞已经对未来的项目有保证，从间谍电影（“Argylle”）到科幻小说（“I.S.S.”）。 她在百老汇的作品为她提供了作为表演者的最佳工具，这就是为什么对她来说 “角色的创作方式没有区别，但在了解观众是谁方面没有区别” 的原因。 如果成名是 “他的作品的衍生物”，欢迎光临，但对于 DeBose 来说，首要任务是另一回事。 她承诺：“我喜欢当演员，我会尽可能多地继续表演、跳舞和唱歌。”以弗所 romu/agf （照片）