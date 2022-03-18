阿根廷选手 Sequeira 让克雷塔罗获得了暴力事件以来的首次胜利

莫雷利亚（墨西哥），3月17日，阿根廷选手莱昂纳多·塞奎拉周四打进了进球，这使墨西哥人加洛斯·布兰科斯·德·克雷塔罗以2-1战胜了圣路易斯，这是他自体育场暴力事件以来的首场胜利。 在克劳苏拉锦标赛第11场比赛开始时，安赫尔·塞普尔韦达是洛斯·加洛斯的另一位得分手，洛斯·加洛斯在3月5日经历了球队球迷与阿特拉斯之间的激烈战斗，造成26人受伤。西班牙人 Unai Bilbao 为圣路易斯打折。 在与阿特拉斯的比赛中，他们以 0-3 输给了暴力，排名第十三的克雷塔罗在对阵尼卡沙的比赛中以 1-0 击败。 圣路易斯在首次抵达对手区域时试图领先第 11 分钟，但乌拉圭门将华盛顿·阿吉雷用舱底阻止了贾尔·迪亚兹的射门。 两分钟后，莱昂纳多·塞奎拉（Leonardo Sequeira）在岗位上开了一枪，这是在乌拉圭人亚伯·埃尔南德斯受到点球的反击之前。 16日，阿根廷人鲁本斯·桑布埃萨处决了被阿奎尔逮捕的惩罚枪。在最初的剩余时间里，决斗在没有进攻性的情况下经历了昏昏欲睡。 下半场决斗什么也没发生时，毕尔巴鄂对厄瓜多尔人何塞·安古洛处以罚款，安吉尔·塞普尔韦达以 1-0 比 61 的比分让他。 六分钟后，圣路易斯以另一个点球并列，现在是豪尔赫·埃尔南德斯对贾尔·迪亚斯犯下的另一个点球，毕尔巴鄂将其转变为 1-1。 这场比赛似乎以平局结束，但拉蒙·华雷斯被驱逐到72岁，为克雷塔罗进入胜利目标打开了大门。 77岁时，来自左翼的巴勃罗·巴雷拉（Pablo Barrera）为第二个岗位服务，塞奎拉前往决赛 2-1 下达决赛。 第十一天将在周五继续，桑托斯·拉古纳将访问普埃布拉。周六，墨西哥国立自治大学美洲狮队将主办 Necaxa，UANL Tigres 到蒙特雷，帕丘卡到克鲁兹·阿祖尔。 周日，比赛将在美国主办瓜达拉哈拉阿特拉斯冠军托卢卡，马萨特兰德尔莱昂足球俱乐部和蒂华纳德尔华雷斯足球俱乐部时结束。