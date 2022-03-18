阿根廷选手 Furch 要求墨西哥球迷停止暴力而不是完成酒吧

瓜达拉哈拉（墨西哥）3月18日阿根廷前锋胡利奥·富奇（Julio Furch）本周五要求墨西哥球迷避免在体育场内发生暴力事件，以防止酒吧像他的国家那样被消灭。 “暴力是我们想要根除的东西。他说，我们不希望几天前发生的事情再次发生（克雷塔罗一场比赛中的侵略行为），我们希望一切恢复正常，人们不要害怕回到体育场。” Furch回忆说，在阿根廷，客队球迷无法进入体育场，因此许多孩子错过了支持自己最爱并享受比赛的机会。 他说：“阿根廷已经为几年来发生的事情付出了代价，今天体育场内没有来访的球迷，许多人受到暴力的影响，我希望墨西哥这里不会发生这种情况。” 在2022年克劳苏拉锦标赛的第9个比赛日，阿特拉斯和克雷塔罗球迷出演了暴力行为，造成26人受伤，27人被捕。 墨西哥联赛决定，克雷塔罗的酒吧将在三年内无法参加主场比赛，一年内无法参加客场比赛，而阿特拉斯的酒吧在接下来的六个月内将无法参加客场比赛。 阿特拉斯在克劳苏拉锦标赛积分榜上排名第四，可能获得30分中的18分，其中五场比赛获胜，三场并列，两场输掉。 红黑队的最佳射手富奇上周末在墨西哥打进了100个进球，这是他为之前的球队阿特拉斯和桑托斯以及韦拉克鲁斯的队友奉献的成就。 他总结说：“我的目标是献给球队的，感谢我在墨西哥逗留期间的所有队友，他们帮助我实现了这100个进球，我感到非常高兴，我希望能有更多的人来庆祝并继续向人们大喊大叫。”首席 mg/gb/cav