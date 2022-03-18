苹果排名：阿根廷收听次数最多的10首歌曲

音乐报价从未像今天这样广泛，因此不止一个人很容易感到过时，但是，随着苹果等平台的出现，与当下最受欢迎的平台保持同步变得更加简单。

苹果为其用户提供了播放列表，他们可以在其中查看征服阿根廷公众的新闻和话题。

从雷鬼摇摆乐，流行音乐，民谣和地方音乐，这些都是3月18日（星期五）阿根廷最受欢迎的热门歌曲：

1。Marte

索非亚·雷耶斯和玛丽亚·贝塞拉的最新作品, 马特, 直接进入收藏夹列表的顶部.它会在偏好设置中达到宝贵的第一名吗？

2。幻想

3。Tiago PZK：Barp Music Sessions，第 48 卷

Tiago PZK：Barp Music Sessions，第 48 卷今天在此排名中首映。Bizarrap 和 Tiago pzk 的成功有很多值得谈论的地方。吸引人，完美，潜力很大...你还能从一首歌中问什么？

4.这才刚刚开始

5.Desperados

Rauw Alejandro 和 Chencho Corleone 的最新单曲已经被视为新经典。Desperados 今天进入该流媒体平台上收听次数最多的歌曲列表迈出了坚实的一步。

6。安静

7。红色高跟鞋

的正差异为 1, 塞巴斯蒂安·亚特拉（Sebastian Yatra）的《红色高跟鞋》继续在排行榜上名列前茅.今天它排名第七。他会继续上升还是攀登结束？

8。冷心（PNAU Remix）

9。Mon Amour（混音）

10。Night Fell（壮举。Cruz Cafuné、Abhir Hathi、Bejo、EL IMA）Remix

Fel

l The Night（壮举。Cruz Cafuné、Abhir Hathi、Bejo、EL IMA）La Pantera、Quevedo 和 Juseph 的混音仍然排在第十位。

苹果在流媒体战争

苹果公司是一家美国公司，生产电子设备，软件，还通过其各种流媒体平台提供音频和视频服务。

几年来，这家公司一直被认为是世界上最引人注目和最有价值的公司之一。据《华尔街日报》报道，2018年8月，苹果成为实现2万亿美元以上市值的第一种途径；今年它超过了 3万亿美元。

在其程序中，Apple Mus ic脱颖而出，它具有允许用户访问音乐和播客的功能。

通过其服务，“la manzanita” 的用户可以访问超过 9000万首歌曲，超过30,000个播放列表和各种播客。与类似的歌曲一样，它允许您下载歌曲并离线收听。

至于用于观看电视剧和电影的 iTunes服务，用户不仅可以实时了解平台本身的内容和推荐，还可以从其提供的频道或服务中实时了解内容和推荐，这些内容和建议可以实时欣赏或在没有Internet连接的情况下下载和欣赏。

该公司提供的作品包括墨西哥导演欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）制作的阿卡普尔科；演员加里·奥尔德曼（Gary Oldman）出演的《慢马》；《弹球机》等韩国电视剧；《史努比秀》等系列。

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