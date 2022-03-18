阿尔贝托·藤森：谁是格雷戈里奥·帕尔科，提交人身保护令申请以释放前总统的律师

在宪法法院作出宣布人身保护令的裁决之后成立后，释放了阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori），这位前总统将从 3月28日下周一开始离开位于阿特区的巴巴迪略监狱。律师格雷戈里奥·帕尔科·阿拉尔孔是2020年提出上诉的人。

Iqueño律师告诉Canal N ：“我对藤森主义没有同情心，但是对于工程师阿尔贝托，我是90年至95年的同情者，” 他解释了他提出人身保护令的动机，该保护令在TC恢复了Pedro Pablo给予他的赦免后释放了这位前独裁者2017 年的 Kuczynski。

在接受记者费尔南多·里斯科（Fernando Risco）在Facebook上播出的另一次采访中，帕尔科说，他已经忘记了这起诉讼，这是 “纯粹的技术和法律问题”。他说，他与阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）或Fuerza Popular没有任何关系，尽管他在接受N运河采访时表示，他是 “90至95岁” 前国家元首的同情者，并且有机会在2013年访问巴巴迪略监狱的前总统。

民众力量好战分子

尽管他说了话, 但在全国选举陪审团的政治组织登记册中, 他表明他与藤森惠子领导的人民力量党有政治关系,前独裁者的女儿。

自 2010 年以来，Iqueño 一直被列为激进的人民力量，并登记了活跃的隶属关系。在2005年至2017年之间，他进入了秘鲁可能的行列。Parco在任何政党中都没有作为任何委员会的代表或成员出席。报纸《La República》报道说，在他的社交网络上，他只是描述自己是 “居住在伊卡的律师”。

Parco 于 1999 年是圣路易斯·冈萨加·德·伊卡国立大学的律师，同年他被伊卡律师协会注册为会员，迄今为止一直在积极注册。

美洲人权委员会裁定赦免阿尔贝托·藤森。| 图片：作文（Infobae）

正是在那里，帕尔科于2020年4月首次提出了释放阿尔贝托·藤森的人身保护令。高等法院驳回了他的请求，维持该裁决的联合紧急分庭也拒绝了他的请求。在同一位律师提出申诉后，伊奎尼亚法官向宪法法院提出上诉，要求其作出裁决。

这不是第一次。2013 年，帕尔科曾试图让过渡委员会接受前总统的释放请求，但治安法官拒绝了这项人身保护令，指出 “人们不能声称被定罪者将被释放 —— 即释放 —— 就好像司法判决已经服完或刑期没有服完一样。很有效。”

他遇见了阿尔贝托·藤森

格雷戈里奥·帕尔科在接受 N 频道采访时说，他在巴巴迪略监狱与前总统阿尔贝托·藤森进行了交谈，因为 “卡涅特的吉列尔莫·萨帕塔·德·卢纳瓦纳先生” 派他起草了一份被宣布为不可受理的诉讼。

伊克诺律师说，被监禁的工程师在担任国家元首时在卢纳瓦纳的酿酒厂和农场结交了朋友，其中之一是该地区一家酿酒厂的所有者吉列尔莫·萨帕塔·卡萨斯（Guillermo Zapata Casas）的朋友，尽管他提出的人身保护令是他自己主动提出的。

“我以个人身份提起诉讼。我已经看到，由刑事法官佩德罗·巴勃罗·库钦斯基（Pedro Pablo Kuczynski）签名的赦免作为法律而诞生的赦免宣布无效，这公然违反了正当程序和宪法，” 他说。

“最高刑事法官没有能力，也没有能力废除法律。而且（根据周四的裁决，17）同一个宪法法院已经实现了国际宪法判例，因为赦免是总统的权力，” 他说。

律师辩称，“当有人想废除一项不当的法律时，可以通过具有违宪程序的宪法法官或另一项撤销该最高决议的法律来完成。”

帕尔科说，他认识的唯一藤森主义者是 Fuerza Popular 的国会议员劳尔·瓦曼·科罗纳多，他代表伊卡，是该地区的知名医生。

最后，律师说，他提交的人身保护令 “不是政治性的，它是在学术基础上以个人身份提出的，而且我们已经实现了国家判例”。

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