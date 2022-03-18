大约 130 人从被炸的马里乌波尔剧院中活着救出

敖德萨（乌克兰）3月18日至少有130人从乌克兰城市马里乌波尔戏剧剧院下建造的防空洞中获救，该防空洞两天前在基辅归因于俄罗斯军队的一次袭击中遭到轰炸。 据国际文传电讯社-乌克兰机构报道，乌克兰议会人权专员柳德米拉·德尼索娃本周五提供了有关疏散被困在乌克兰南部亚速海沿岸这个港口城市遭到袭击的房屋中的人员的数据。 Denisova说：“目前，我们知道已有130人被疏散，但根据我们的数据，有1300多人在这些地下室，在这个防空洞中，” Denisova说，他没有详细说明被困人数及其状况。 乌克兰专员补充说：“我们祈祷每个人都活着，但目前还没有关于他们的信息，” 他还解释说，救援队继续在现场工作。 该剧院被完全摧毁，设有一个地下室，根据乌克兰当局的说法，该地下室经常作为1,000至1200人的避难所。 地方当局报告说，该建筑物被毁，但自那时以来一直无法确认爆炸时可能在里面的人数。 父母被困在该城市的乌克兰议员德米特罗·古林（Dmytro Gurin）周四在接受英国广播公司采访时说，剧院中的大多数难民 “幸存下来”，并发现一千多名妇女和儿童被困在被毁建筑物的地下室中。 马里乌波尔是一个拥有 50 万居民的城市，被俄罗斯军队围困了将近三个星期，几乎没有任何基本的食物、药品、饮用水、煤气或电力供应。 Denisova在Ukrinform机构转载的声明中说，该市将近70％的房屋已被爆炸破坏，其中一些房屋将无法修复，这表明废墟中可能有大量受害者。 “当然，整个基础设施都被摧毁了。我们需要提供人道主义援助，因为人们已经在地下室呆了17天没有食物。缺少面包。因此，就人道主义援助的转移达成协议极为重要，” 这位议员说。 俄罗斯当局否认他们的军队应对袭击剧院负责。