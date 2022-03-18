在威尼斯代表乌拉圭的 “女神异闻录” 中的交易成为艺术

蒙得维的亚, 18 3月乌拉圭人杰拉尔多·戈德瓦瑟（Gerardo Goldwasser）所做的就是尊重裁缝工艺直到成为艺术, WHO, 他的项目 “女神异闻录”, 将代表南美国家参加第59届威尼斯双年展国际艺术展. 正如艺术家周五在蒙得维的亚乌拉圭总统府总部举行新闻发布会后向Agencia EFE解释的那样，身体的关系以及剪裁、图案和模具的参与是其设计的焦点，这位艺术家与教育和文化部（MEC）的官员一起在乌拉圭总统府总部举行了新闻发布会。。 “该项目基本上包括四部作品的安装。这些年来，有两件作品已经属于我的作品曲目，还有两件是新的，是专门为展馆设计的。” 1961年出生于蒙得维的亚的戈德瓦瑟说。 这位艺术家以在作品中结合剪裁，暴力和当代艺术而闻名，他讲述了他与这种手工艺的关系，通过他的创作，这使我们能够以反思的方式看到张力和规范的去人格化。 “我的祖父很不幸在1938年在布痕瓦尔德的（纳粹）集中营呆了16天。幸运的是，当时，一个离开该国的援助机构已经允许他处理退出文件。但是在16天的时间里，他通过当裁缝和制作纳粹制服而得以生存，” 他说。 最后，他解释说，他仍然记得父亲和叔叔做衣服的时候，并强调说，从他的项目的交易开始，他发现这是能够在艺术领域说些什么的 “结构” 非常有趣。 就乌拉圭教育和文化部长巴勃罗·达·西尔维拉（Pablo da Silveira）而言，他在新闻发布会上庆祝南美国家将重返威尼斯双年展，并强调说，它 “有幸成为拉丁美洲三个拥有永久展馆的国家之一”。 他总结说：“我个人很喜欢这就是我们正在展示的内容，因为我认为从某种意义上说，这不仅是展示高质量的作品，而且还展示了非常乌拉圭的东西。” Goldwasser 的作品《女神异闻录》在巴勃罗·乌里韦和劳拉·马洛塞蒂的策展下前往威尼斯，并于 2021 年由教育部国家局、国家视觉艺术研究所、国家视觉艺术委员会以及该部的支持通过公开招募选出乌拉圭文化的国际化。 第五十九届威尼斯国际艺术展由意大利人塞西莉亚·阿莱马尼（Cecilia Alemani）策划（1977年，米兰），由1950年代移居墨西哥的英国艺术家莱昂诺拉·卡林顿（Leonora Carrington）（1917-2011年）的书名为 “梦想的牛奶”。首席 scr/cmm/laa （照片）（视频）