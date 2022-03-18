在乌克兰战争的背景下，一名俄罗斯机组人员起飞前往国际空间站

周五，三名俄罗斯宇航员乘坐开往国际空间站（ISS）的联盟号火箭起飞，原因是莫斯科和西方国家之间因俄罗斯入侵乌克兰而紧张局势紧张。

机组人员由指挥官奥列格·阿特米耶夫和丹尼斯·马特维耶夫和谢尔盖·科萨科夫组成，于格林尼治标准时间 15H55 从哈萨克斯坦的一个基地起飞，将飞往国际空间站（ISS）三个小时，在那里将有两名俄罗斯人、四名美国人和一名德国人组成的小组与之会面。

直到最近，俄罗斯和西方国家之间的太空合作是2014年吞并乌克兰克里米亚半岛后对莫斯科实施的制裁没有受到太大影响的少数领域之一。

但是，紧张局势开始出现，特别是在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于2018年任命民族主义者德米特里·罗戈津为俄罗斯航天局局长之后。

后者经常表示支持俄罗斯所谓的在乌克兰的 “特殊军事行动”。

“我们的！这是多年来第一次完全是俄罗斯船员。” 他在发布前几个小时在Twitter上欢迎自己。

最近，他保证，乌克兰对莫斯科实施的西方制裁可能导致国际空间站的崩溃。

据他介绍，供应国际空间站的俄罗斯船只的运营将受到制裁的影响，这将影响该站的俄罗斯部分。

结果，这可能导致重达500吨的国际空间站 “灼热” 或 “着陆”，” 他在3月12日警告说。

停靠在空间站的俄罗斯船只的推进器用于校正太空结构的轨道。

该程序每年执行十次，以使其保持在正确的高度，或避免空间碎片在途中。

美国航空航天局计划主任乔尔·蒙塔尔巴诺周一证实，仅美国人没有这种能力。

他补充说：“空间站是根据相互依存的原则设计的（...）这不是一个群体可以与另一个群体分离的过程。”

“目前，没有迹象表明我们的俄罗斯合作伙伴希望以不同的方式做事。因此，我们计划像今天一样继续运营，” 他说。

-奖牌被拒绝-

罗戈津还与太空公司SpaceX的创始人亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）进行了虚拟的争吵，后者周一在推特上向弗拉基米尔·普京发起了一场与乌克兰的 “人对人战斗”，作为一场赌博。

罗戈津在推特上说：“埃隆，走出洗手间这样我们就可以谈一点了，” 罗戈津在推特上指的是这位美国巨头的一条消息，他在信中说他至少有 50％ 的推文写在他的 “瓷器宝座” 上。

在国际空间站上，俄罗斯宇航员和美国宇航员避免谈论这场冲突，这场冲突已经夺走了数千人的生命，并造成了自第二次世界大战以来欧洲最大的难民危机之一。

宇航员马克·范德·黑成为俄罗斯诱饵的对象：罗斯科斯莫斯发布了一段视频，称美国人可以留在国际空间站，而不是在3月30日乘坐联盟号火箭返回地球。

美国宇航局宇航员斯科特·凯利（Scott Kelly）本周被马克·范德·黑（Mark Vande Hei）打破了连续几天的太空记录，他对这个笑话的回应是拒绝了俄罗斯政府授予他的奖牌。

欧洲航天局（ESA）在太空合作中的最后一次相遇周四宣布，由于乌克兰的攻势，它将暂停俄罗斯-欧洲飞行任务ExoMars，并正在寻找替代方案来发射另外四项任务。

德米特里·罗戈津（Dmitri Rogozin）称这一事实 “痛苦”，并保证俄罗斯将能够在 “几年” 内独自完成这项任务。

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