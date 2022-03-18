1-1。赫塔菲在自卑的竞技围困中幸存下来

拉蒙·奥罗萨 毕尔巴鄂（西班牙），3月18日竞技俱乐部和赫塔菲在上半场与埃内斯·Ünal和Yuri Berchiche的进球并列圣马梅斯并列进球，在这场比赛的最后一个季度中，由于豪尔赫·昆卡被开除，主队未能利用来访的自卑数字。 这是一场明显的毕尔巴鄂统治地位的冲突，尽管可能是对十一比十强，大卫·索里亚设法赢得了伊纳基·威廉姆斯（Iñaki Williams）和丹尼尔·维维安（Daniel Vivian）的投篮。 有了这个结果，竞技看到了它渴望获得的欧洲资格赛越来越困难，暂时还剩六分，赫塔菲在降级的比赛中获得了氧气，他们暂时从降级中脱颖而出，他们暂时逃到了五分。 像上个赛季一样，赫塔菲在观众坐在座位上之前就继续前进。尽管这一次 Enes Ünal 开启得分所花的两分钟多一点时间与马克·库库雷拉当时的仅 19 秒钟不一样。 在比赛第一个角球之后的第二场比赛中，土耳其公羊在主场防守之前从杰内右边完成了一个十字架。尽管下面的头球不是很紧，但对于 Unai Simón 来说，它的表现确实非常强劲而且非常困难。 从那里开始，冲突走了一条奇怪的道路，因为尽管在没有太多复杂性的情况下，尤其是来自德马科斯、耶雷和维斯加的情况下，传球中出现了许多错误，但竞技显然偶尔地主导了冲突。 在最初的比赛中，威廉姆斯的两个，维斯加的另外两个和贝伦格尔的一个，竞技缺乏优势，直到上半场越过赤道，机会才显现出来。有趣的是，在赫塔菲用 Ünal 的交叉射击回应之后。 第一个大红白场合是 Vivian 在套装剧中的头球，索里亚回答得很好 balo palos。 第二次，抽奖来了。尤里（Yuri）风格的进球，左边骑行，靠队友，这次是威廉姆斯，最后一枪强劲。 威廉姆斯的另一枪被索里亚拒绝角球，维维安区域内的交叉射门可能是 2-1。他还受到威拉姆斯另外两项行动的威胁。 但是，两者都越位。就像之前的一样，仍然是0-0，奥斯卡对西蒙进行了测试。 威廉姆斯在下半场开启了一个表现不佳的头球，VAR 占据了中心位置。这被越位取消了 Aleñá 在从达米安到无知的地方防守的球上得分的 1-2。 后来，在VOR室，吉尔·曼萨诺被要求审查他从奥利维拉向桑塞特指出的罚款，桑塞特最终在禁区边缘犯规。但是由于奥利维拉（Olivera）采取行动之前的入境，他们被驱逐到昆卡而不是黄色的昆卡，最终不被认为是应受惩罚的。昆卡因犯规而停下来桑塞特是最后一位防守者。 由于赫塔菲的自卑感，对毕尔巴鄂的围困加剧了，有时几乎没有翻译。唯一清楚的是，Vivian 的另一个头球被索里亚击退了。 -技术表： 1-竞技：乌奈·西蒙；德马科斯（Petxarroman，m.89）、薇薇安、耶雷、尤里；贝伦格尔、维克多（尼科·威廉姆斯，m.72）、Vesga、Muniain（塞拉诺，m.89）；桑塞特（劳尔·加西亚，m.78）和伊纳基·威廉姆斯（Villalibre，m.78）。 1-赫塔菲：索里亚；达米安、杰内、米特罗维奇、昆卡、奥利维拉；Aleña（胡安·伊格莱西亚斯，m.87）、贡萨洛·比利亚尔、奥斯卡（好，m.78）；桑德罗（Borja Mayoral，m.73）和埃内斯·乌纳尔（Mata，m.87）。 进球数：0-1，m.3：Enes Ünal。1-1，m.29：尤里。 裁判：耶稣吉尔·曼萨诺。他在第 65 分钟开除了昆卡，因为他推翻了最后一位后卫桑塞特；在第 90 分钟开除了詹克托在替补席上抗议。此外，他还向当地人 Vesga（m.79）、Petxarroman（m.93）和 Yeray（m.96）以及游客米特罗维奇（m.25）、乌纳尔（m.32）、杰内（m.86）、马塔（m.93）和达米安（m.97）出示了一张黄牌。 事件：LaLiga Santander Matchday 29 比赛在圣马梅斯举行，有 37,367 名观众面前。首席 gol/ism （照片）