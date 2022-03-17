凭借佩德里的出色进球，巴塞罗那以 2-1 击败加拉塔萨雷并晋级到欧罗巴联赛季度

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Barsa 的胜利总结

巴塞罗那在伊斯坦布尔以 2-1 击败加拉塔萨雷，有资格进入欧罗巴联赛四分之一决赛。由哈维领导的球队扭转了结果，首先是佩德里的高分，然后是皮埃尔·奥巴梅扬，而马尔考则为土耳其队开启了进球。在这场比赛中，面对冠军联赛小组赛的早期淘汰，culé球队在本赛季有动力。

在内夫体育场进行的比赛中，当地球队领先，在亚历山德鲁·西卡尔道（Alexandru Cicaldau）执行角球后的第27分钟开始获胜，马尔考独自一人带领球队领先。

但是九分钟后，西班牙队达到了平等，此前该地区的佩德里（Pedri）结束了比赛，并且在两次阿格斯断腰并蔓延到两个对手之后，他们定义了十字军并达到了1-1。这位来自拉斯帕尔马斯的19岁小伙子在2020/2021赛季来到巴塞罗那，这是一个伟大的目标。加泰罗尼亚俱乐部对他成为球队的车手寄予厚望，因为他的右腿有gambeta和精确度。今年，方向盘有17场比赛和3个进球。本周四，他又一次展示了自己的 conversion 依才华。

在平等的情况下，他们休息了，尽管在补充之初，巴萨扭转了结果。守门员伊纳基·佩尼亚回答说，正是在三分钟内，塞尔吉奥·布斯克茨从中距离射门，他也能够面对佩德里的尝试，但反弹被皮埃尔·奥巴梅扬抓获，他为巴萨队打进了第二个进球，本周四巴萨队穿着另一套灰色服装。

后来，巴塞罗那还有其他机会，但无法扩大差异，尽管有一些明确的机会，例如孟菲斯·德佩的定义非常接近。在那次搜索中，他为加拉塔萨雷留下了一些空间，加拉塔萨雷没有深度将结果放入表格中

胜利是为了巴塞罗那，他打出了一场不错的比赛，他拥有68％的控球权。当他不得不去寻找结果时，他找到了方法，但是当他牺牲自己时，他做了自己的事情并接受了三条警告。但是，为了取得胜利，佩德里（Pedri）实现的部分平等是关键，因为在像加拉塔萨雷（Galatasaray）这样总是很复杂的场所，这是重要的思想注入。西班牙队知道如何利用他们在伊斯坦布尔获胜的机会。应该记住，在第一回合中，他们在诺坎普球场0-0并列。

在没有莱昂内尔·梅西的第一个赛季中，巴塞罗那仍在竞争中，并将寻求进入决赛，因为决定性的比赛定于5月18日星期六在塞维利亚的拉蒙·桑切斯-皮兹胡安体育场举行。

继续阅读