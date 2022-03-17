你在哪里可以完全免费观看 Frailejón Ernesto Pérez 和他的朋友们的系列节目

自从弗莱洪·埃内斯托·佩雷斯（Frailejón ErnestoPérez）的角色成为哥伦比亚人最受欢迎的角色之一（最初是为儿童准备的）以来，也受到了成年人的欢迎，人们从不停止唱歌或寻找与这位捍卫水的超级英雄有关的内容还有沼地。

好吧，这部有趣的动画片有一个系列，他还与其他名为 “Magic Tales” 的动画角色互动。这是一部儿童作品，其中出现了这位可爱的修道士，他是一群动画角色的一部分，他们教孩子们如何照顾地球，学习有趣的行为课程，知道如何与环境和人建立联系等等。

免费平台rtvcPlay，类似于我们的Creole Netflix，但免费，其内容目录中有2个季节，第一个有40集，第二个有36集，因此您可以通过访问以下链接与家中的小朋友一起度过这座假日桥和马拉松比赛：https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos 完全免费。

“Magic Story” 是一部以著名角色为主题的系列，该角色因其歌曲和保护环境的邀请而在社交网络上风靡一时。照片由 rtvcPlay 提供

动画作品是为2至6岁的儿童制作的，但随着歌曲 “Hello！，我叫 Frailejón Ernesto Pérez 成为了年轻人和成年人喜爱的角色，他们在 Instagram、Tik Tok 和 Twitter 等平台上复制了他的信息。实际上，弗雷莱洪·埃内斯托·佩雷斯（FrailejónErnestoPérez）的著名歌曲出现的那集是第一季的第11集。

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埃内斯托·佩雷斯（ErnestoPérez）可以创造水并控制水，并且有很多眼睛可以看到世界上正在发生的事情，它是如何被污染和影响环境的。他是一位超级英雄，每次冒险都会陪伴男孩米罗。

卡洛斯·安德烈斯·科雷亚（CarlosAndrésCorrea）是创作这首歌的人，这首歌在社交网络上风靡一时，也是埃内斯托·佩雷斯的声音。重要的是要注意，这首歌已经播出五年多了，但是直到最近几周才开始传播开来。科雷亚保证弗莱洪已经150岁了，但他还是个孩子，而他的父亲已经800岁了，已经成年了。

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“学龄前儿童使用的铃铛，马拉卡斯，木琴和其他乐器的声音是在儿童中产生最大记忆力的声音。我们不会忽略摇滚，因为我们知道有摇滚乐的父母，但是必须有一种孩子喜欢的非常锋利的乐器，因为根据研究，这些音调在其中更容易记住，” RTVC的卡洛斯·安德烈斯·科雷亚（CarlosAndrésCorrea）说。

frailejones 是一种受威胁的物种，对于保护该国的水资源至关重要。实际上，最近在博亚卡的Ocetá沼地发现了一种新的修道士，称为Espeletia Ocetana，根据洪堡研究所的数据，它是该国拥有的91种物种之一。全世界有139个。

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