COVID-19 疫情何时以及如何在哥伦比亚结束？

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

COVID-19 在世界上的诞生标志着当今社会历史上的前后，当今社会经历了近几十年来最不典型的时刻之一。每个国家都看到病毒是否开始传播得更快，亚洲和欧洲是最早感受到SARS CoV-2破坏的国家之一，病例开始增加。在哥伦比亚，2020年3月6日记录了首例确诊病例，21日确认了首例死于该病毒的病例，并于24日进入强制性预防性隔离。

从那时起，两年过去了，社会逐渐恢复了常态，但是 COVID-19 仍然不是过去的话题。针对该病毒的疫苗的到来标志着在此之前实施的措施发生了根本性的变化。该国的国家疫苗接种计划于2月17日正式启动，当时辛塞莱霍大学医院的护士兼院长维罗妮卡·马查多（Veronica Machado）是第一位接种该病毒疫苗的哥伦比亚公民。

在过去的两年中，该国经历了4例传染病例，第一例是在2020年8月记录的，每天超过12,000例；第二例在2021年1月每天记录超过15,000例感染；第三波发生在六个月后的6月至7月之间，该国记录了第三波疫情每天超过30,000例病例。随着omicron变种的到来，哥伦比亚在2022年1月遭受了第四波感染，每天有超过30,000例感染。

根据卫生部的最新官方报告（截至2022年3月17日），共记录了6,078,487例确诊病例，5,910,525人从该病毒中康复，139,391名公民死于COVID-19。目前，哥伦比亚有6,070例活跃病例。全国共施用了79,222,616剂、35,386,553次首次接种、27,981,667次第二剂、665,357次单剂和9,589,039次加强剂量。

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这是许多人问自己的问题，而且随着时间的流逝，诸如在哥伦比亚超过70％的人口已经通过完整计划接种疫苗的城市或市政当局的露天场所不使用口罩之类的措施变得越来越灵活，尽管如此，病例的减少，疫情还无法结束。

重要的是要注意，结束 COVID-19 疫情以及进入紧急状态的决定最终将取决于世界卫生组织（世卫组织）通过其秘书长特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

尽管世卫组织报告说，美国和欧洲许多国家的感染人数显着减少，但它重申不考虑确定当前疫情的终结。因此，某些措施不再那么激烈，并且在某种程度上可以使其他社会恢复正常，这与最近几周亚洲发生的情况形成鲜明对比，该病毒引起的病例和死亡人数再次增加，警告当局。

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专家说，如果病例下降，每年很有可能造成数千人死亡。与疟疾和结核病等其他地方性疾病不同，COVID-19 是不可预测的，因为可能会发生新的突变，这些突变可能变得更加危险或更具传染性，就像 omicron 一样。

目前，来自世界卫生组织（WHO）的卫生专家正在讨论 COVID-19 疫情何时以及如何结束，但这需要研究该病毒的行为以及如何在某种程度上将其视为地方病。

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