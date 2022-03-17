委内瑞拉医生认为每四个月一次的抗疫苗接种不足

加拉加斯，3月17日委内瑞拉传染病学会本周四表示，它认为在没有相应的 “科学保证或忽视未来的流行病学需求” 的情况下，每四个月提议或建立无限期的加强疫苗接种是不合适的。 “我们认为，迄今为止，还没有足够的科学证据来定期推荐人群中第四或第五剂疫苗。他在一份新闻稿中说，在没有相应的科学认可或忽视未来的流行病学需求的情况下，每四个月提议或建立无限期的加强疫苗接种是不合适的。” 他还表示，在委内瑞拉，更重要的是积极为所有需要接种疫苗或完全接种疫苗的人接种疫苗，“占人口的一半以上”。 “根据泛美卫生组织3月11日公布的数据，在委内瑞拉，只有77.2％的人接种了一剂疫苗，49.8％的人接种了两剂疫苗。他补充说，目前尚不清楚有多少剂有3剂，但根据委内瑞拉Covid-19天文台的数据，预计可能只有5.4％。” 委内瑞拉传染病学会坚持认为，需要有一种具有 “科学基础” 的国家方法来应对covid-19，科学学会、学者和专家的意见 “对于根据当前证据优化预防、诊断、临床和治疗方法至关重要该国的 covid-19”。 2月22日，总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）宣布，加强免疫将在相应的第二剂疫苗接种后每四个月进行一次，而不是像委内瑞拉当局制定的协议中最初规定的那样在六个月后进行一次。 “我们每六个月采用一次加强疫苗计划，根据总统抗击covid-19委员会提出的covid-19治疗委员会的建议，对我来说，从本周开始，我们在主要疫苗接种四个月后接种加强疫苗似乎很重要。疫苗，” 他解释说。 据卫生部长MagalyGutiérrez称，本周四，委内瑞拉收到了第六批针对covid-19的疫苗，其中包括 “超过4,800,000剂” 的Covax系统，该系统由世界卫生组织（世卫组织）协调。 “这次我们在这种机制的第六次到来时接受了略多于4,800,000剂的剂量。这将使我们能够在总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯（Nicolás Maduro Moros）宣布的强化计划中为我们的人口接种疫苗，现在是每四个月一次。”