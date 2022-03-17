美国看到打击非正常移民战略取得了 “进展”

美国拉丁美洲和加勒比海地区外交负责人周三表示，美国总统拜登的反对非正规移民的战略允许了 “进展”，但受到中美洲 “腐败和不民主行为者” 的阻碍。

2021年7月，拜登决定打击主要来自中美洲的非正常移民，以解决其 “根本原因”，这是副总统卡马拉·哈里斯的任务。

他遏制拥挤墨西哥边境的移民浪潮的计划因其前任共和党人唐纳德·特朗普的强硬移民政策而破裂。

在六个月内取得了 “进展”，例如向该地区提供抗击covid-19大流行的援助，向中美洲提供了1500万剂免费疫苗，宣布向私营部门投资12亿美元，以及通过打击腐败提高了 “透明度”。美洲国家代表布莱恩·尼科尔斯在华盛顿美洲对话组织的一次活动中发表了讲话。

但是，尼科尔斯引用著名的电视连续剧《权力的游戏》的话补充说：“夜晚是黑暗的，充满了恐怖”，并提到 “腐败和不民主的演员”。

尼科尔斯说，腐败行为者名单 “增加了 60 多名洪都拉斯人、危地马拉人和萨尔瓦多人”，萨尔瓦多和危地马拉的几名官员受到了制裁，并开通了谴责腐败的新信息热线。

从积极的方面来看，美国强调了工作队的40项调查，导致数十人被捕和定罪；在洪都拉斯11月总统选举中防止了暴力；建立了诸如与墨西哥合作框架之类的联盟。播种机会，解决移民的根本原因。

美国与尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多等中美洲国家的关系并不是特别不稳定。

尼科尔斯说：“我们希望与萨尔瓦多和危地马拉（...）建立积极的关系，并在广泛的问题上开展工作，” 但是在法治、反腐败和权力分立方面 “存在挑战”，他坚持认为 “腐败不是次要问题，也不是次要问题，也不是次要问题。被别人边缘化。”

自左翼总统希奥马拉·卡斯特罗当选以来，与洪都拉斯的关系有所改善。他的前任胡安·奥兰多·埃尔南德斯（Juan Orlando Hernández）被指控参与出口数吨可卡因，因此受到引渡到美国的命令。

尽管困难重重，尼科尔斯还是希望这三个国家能够参加定于6月在洛杉矶举行的美洲峰会，尽管他希望首先与他们 “进行坦率和建设性的会谈”。

-尼加拉瓜和中美自由贸易区-

尼科尔斯说，在尼加拉瓜，在丹尼尔·奥尔特加总统和他的妻子副总统罗萨里奥·穆里略的领导下，“不再有任何民主要求。”

他谴责说：“奥尔特加-穆里略政权残暴地对待自己的人民，剥夺了他们的自由，他们只想参与政治制度或自由发言，判处他们太长且不合理的徒刑，这令人深感担忧。”

尼科尔斯希望 “他们会看到这不一定是一条不可避免的道路，通过立即释放政治犯、为对话和讨论提供更大的开放空间之类的事情，他们可以重返国际体系，找到自由、公正和透明的选举的道路。”

当被问及是否应该将尼加拉瓜从中美洲、多米尼加共和国和美国之间的自由贸易协定中驱逐出DR-CAFTA时，尼科尔斯说，该国 “实际上是在将自己排除在协议之外，因为它不尊重民主、人权和民主的原则。法治，投资者认为这是至关重要的”。

他总结说：“在这种情况下，我可以很容易地看出，如果尼加拉瓜继续沿着目前的道路前进，其人口和私营部门将逃离该国，剩下的经济活动将很少。”

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