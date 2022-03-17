美国授权公司向欧洲出口更多天然气

美国能源部已允许在路易斯安那州和德克萨斯州经营的液化天然气出口商向欧洲所有国家增加销售，而由于乌克兰战争，欧洲大陆试图摆脱俄罗斯的石油和天然气。

美国石油学会天然气市场副总裁达斯汀·迈耶说，在欧洲试图减少对俄罗斯能源依赖的时候，“世界需要从其他来源获得的所有分子”。

Cheniere Energy Inc. 表示，其位于路易斯安那州的Sabine Pass工厂和德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂工厂已经升级，其天然气产量超过了以前的出口许可证的覆盖范围。他在一家公共关系公司发布的一份声明中说，周三的订单 “将在这个关键时刻以及未来几十年为我们和我们的客户提供更大的运营灵活性。”

该机构在一份报告中说，美国公司已经达到或接近满负荷出口，周三的订单意味着 “所有正在运营的液化天然气出口项目都已获得能源部的批准，可以将其全部产能出口到法律或政策未禁止的任何国家/地区。”新闻稿。

他补充说，谢尼尔工厂现在可以向与美国没有自由贸易协定的任何国家（包括整个欧洲）以液化天然气的形式出口相当于每天2040万立方米（7.2亿立方英尺）的天然气。

迈耶说，这大约是每年5.5吨，而美国的年出口量约为11.5吨。

该部门强调，美国是世界最大的液化天然气出口国，随着新增产能的投入运营，预计今年其出口将增长20％。他说，1月份欧洲进口的一半来自美国。

商会全球能源研究所主席马蒂·杜宾说，其他公司的四份申请已经等待了一年多。他在一家公共关系公司发表的一份声明中说，它们也应该 “迅速获得批准”。