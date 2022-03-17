教科文组织为乌克兰的媒体提供保护和教育材料。

巴黎，3月17日从下周开始，联合国教科文组织将向乌克兰的记者分发第一批个人防护装备，他们还为此提供了在恶劣环境中进行报道的培训手册。 联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）本周四强调，成千上万的记者正在这个网站上进行报道，许多记者在没有得到必要的保护或培训的情况下进行报道。 其中包括乌克兰记者，他们以前曾处理过当地问题，在 2 月 24 日入侵俄罗斯开始之后，他们必须在没有事先为危险做好准备的情况下担任战争记者。 “战争期间对记者的袭击已经得到证实，拥有高质量的个人防护装备（PPE）可以挽救生命。这就是为什么联合国教科文组织与合作伙伴合作，尽量减少在没有这种基本设备的情况下工作的记者人数。” 最初的125支队伍由防弹背心和新闻头盔组成，由国际新闻工作者联合会（IFJ）和无国界记者组织（RSF）通过利沃夫的新闻自由中心分发。 周二，阿祖莱呼吁机构成员国支持这些努力，并提供扩张所需的财政资源。 还将敌对环境中的记者手册翻译成乌克兰文并以多种语言分发，目前正在重新组织关于敌对环境的在线课程，内容涉及与冲突地区工作有关的急救和心理创伤。与新联和无国界记者组织合作。 自冲突开始以来，联合国教科文组织一直批评至少四名已经在战争中丧生的记者的袭击，他们尊重国际法，以保护媒体专业人员和基础设施。 它还将与新联合作，将两个记者工会的办公室从乌克兰迁至边境附近的波兰，以确保两个拥有6,000名会员的实体能够继续提供实质性支持。 此外，联合国机构正在资助乌克兰全国记者联盟设立的热线电话，如果记者需要帮助从危险区域撤离，可以拨打该热线。 mgr/atc/mj