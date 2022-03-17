Twitter宣布愿意在法国总统大选期间处理错误信息。

社交网络Twitter周四宣布了一项在法国总统大选面前打击错误信息和选举操纵的战略。

Twitter禁止 “包含有关选举参与表格的虚假或虚假信息的推文”，并在消息中显示 “干扰对选举或结果的信任” 的 “标签” 警告。

该社交网络表示：“根据该政策标记的推文将降低谷歌服务的知名度。”它还提供了有关选择 “官方和可信来源” 和验证者（事实检查程序）的上下文信息。

Twitter回忆说，当它进入2019年选举期时，法国法律已经禁止了 “来自与国家相关的媒体的广告和带有政治信息的广告”。

Twitter的行动是在近年来发生几次国际争议之后采取的。

2018年，剑桥分析公司丑闻爆发。这家英国咨询公司利用数千万Facebook用户的个人数据开展了影响英国和美国选民的大规模有针对性的广告活动。

2020年，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）是当时关注度最高的Twitter用户之一，他开始散布这样的观点，即由于该州在 COVID-19 疫情期间采取的特殊措施（例如促进远程投票），最终与乔·拜登对抗的选举可能会受到污染。

选举以民主党人拜登的胜利而告终，特朗普的指控不断升级，直到2021年1月支持者袭击国会山。

Twitter和Facebook在被其他人指控某些人的松散和审查后，在国会山遭到7天的袭击之后，最终决定将特朗普排除在该平台之外。

Facebook、Instagram、Wastav 和谷歌（YouTube）与包括法新社在内的媒体签订了确认协议。

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