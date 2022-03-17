这些是总统候选人缴纳养老金的资金

最能决定选民参加总统选举决定的问题之一是候选人关于养老金的提案；但是，对于每位候选人缴纳养老金储蓄的基金知之甚少。哥伦比亚机密门户网站将自己设定为查找这些信息的任务。

在第一项措施中，找不到历史条约候选人古斯塔沃·佩特罗的养老基金。该门户网站详细介绍了Petro 在Colpensiones支付了一段时间的退休金，但目前在平台上注意到候选人的身份是 “转移到另一个基金”。

但是，在Prot ección，Porvenir和Colfondos等私人基金中搜索Human Colombia领导人的数据时，没有Petro的记录，他们补充说，无法在斯堪迪亚访问这些信息。

应该指出的是，本周，由于候选人彼得罗本人对该领域的提议，养老金问题一直存在争议。这是因为候选人表示，在他的政府中，私人养老基金将被免除，所有资金将流向公共系统。

“你不必拥有私人养老基金，个人储蓄缴款管理不善，只有银行收取的30％，而是将这笔钱汇给公共基金：Colpensiones。这笔钱立即支付了国家目前正在支付的养老金，” 总统候选人在El Tiempo辩论中说。

就其本身而言，Confidencial Colombia得以证实，哥伦比亚队的候选人费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）曾与中等溢价制度有关联；但是，他后来要求将资金转移到私募基金Porvenir。

在这方面，古铁雷斯在El Tiempo辩论中提议将国家的能力带给领土当局，以改善养老金问题。“目前，有200亿比索的黑手党商品，不必由国家管理。这成为腐败的利基市场，” 候选人说。

此外，候选人说，在他可能的政府中，会发生的事情是，将制定一项法律，让更多的检察官和法官灭绝统治，“这样这笔钱就能活跃于教育，卫生和养老金制度的300万没有养老金的成年人”。

候选人鲁道夫·埃尔南德斯自2015年6月1日起一直向Colpensiones公共基金缴纳退休金。就埃尔南德斯而言，埃尔南德斯在接受Blu Radio采访时回应了Petro的提议，他指出：“所有获得权利的人都必须尊重这些权利，而那些接受养老金培训的人必须考虑如何长期实现经济稳定。这不仅仅是说我们要领取养老金，而且我们将继续提供特权。”

埃尔南德斯还借此机会宣传了他在哥伦比亚的养老金提案。他表示，有必要建立一个长期系统，预计为50年。这样一来，公民就不会受到影响，他们的储蓄可以兑现。

“将会形成一团糟，那就是它将得到解决（拟议的养老金制度）。而且，尽管我是认真的，我必须考虑如何解决这个问题。” 鲁道夫·埃尔南德斯说，他最近在梵蒂冈与教皇方济各会面。这位商人补充说：“我不再在政府任职并不重要，但长期预测将使许多人不会亏钱，这就是物有所值的。”

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