秘鲁宪法将在本周四评估藤森获释的可能性

利马，3月16日秘鲁宪法法院（TC）全体会议将在本周四评估它是否接受人身诉状，要求暂停2017年对秘鲁前总统阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）（1990-2000）的大赦的司法裁决无效。 当地媒体报道说，在三周前的一次非公开会议上讨论此案后，该案报告员埃内斯托·布鲁姆法官将宣布成立上诉，暗示藤森可能会再次获释。 具体而言，美国最高宪法机构将审查律师格雷戈里奥·帕尔科·阿拉尔孔于2018年12月24日就最高法院推翻时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基（Pedro Pablo Kuchinsky）对藤森的大赦的裁决提交的人体诉状（2016-2018年）。 除了将在本周四听取的上诉外，TC中还有另外两个人敦促他们采取同样的行动，支持藤森在2009年因危害人类罪被判处25年徒刑。 由于秘鲁司法部在不遵守法律要求并认为大赦没有法律效力之后下令宣布大赦无效，因此藤森不得不返回利马东警察局的监狱，判处他入狱。 法院正在对大赦进行调查，因为检察官办公室认为这是库钦斯基与当时是众议院议员的藤森的小儿子健二之间谈判的产物。反对当时总统的拆迁要求 据悉，在这个问题上的决定分裂了TC的成员，因为他们得到了埃内斯托·布鲁梅，何塞·路易斯·萨登，奥古斯托·费雷罗的支持以及玛丽亚内拉·莱德斯马，埃洛伊·埃斯皮诺萨-萨尔达尼亚和曼努埃尔·米兰达的拒绝。 秘鲁过渡委员会应由七名成员组成，自去年 9 月以来，卡洛斯·拉莫斯法官去世后，一直保留为六名成员。 在这方面，当地媒体指出，现任TC主席的费雷罗有权举行 “质量投票或双重投票” 以打破平局。 左翼联盟 Juntos For Peru（JPP）的替补席在得知本周四将讨论上诉后说：“解放藤森意味着无视犯罪。” 该组织在推特上强调：“过渡委员会有义务保障所有受害者的正义权，不能卷入对国家尊严的愤怒。” 左翼国会议员西格丽德·巴赞补充说，藤森 “没有要求宽恕或悔改，直到现在他从未支付过民事赔偿。” 他警告说：“但是，明天过渡委员会可能会撤回司法机构出于政治和非人道主义原因取消非法和谈判大赦的决定。” 为前总统定罪的罪行的受害者辩护的律师卡洛斯·里维拉说，支持释放藤森的地方法官 “遵循政治议程”。他们将成为国际嘲弄。 在这方面，他保证，如果他 “支持被定罪的藤森的自由”，美洲人权法院（美洲人权法院）将 “宣布该决议在法律上无效并重返监狱”。 他说：“他做过一次。” 83岁的藤森在克服心脏病后于周一获释，该心脏病迫使他住进利马的一家诊所，但正如他的长女惠子当时报道的那样，他将继续因肺纤维化而在监狱中接受治疗。 秘鲁总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）在被拘留在医疗中心后不久宣布，当佩德罗·卡斯蒂略总统的政府 “治愈” 他的病情时，他将考虑将前总统转移到联合监狱的可能性。 这位前统治者是阿特地区警察基地内专门为他建造的监狱中唯一的囚犯，他必须一直待到2033年，届时他将年满95岁。 在那里，他因秘密军事组织科利纳分别于1992年和1993年屠杀Barrios Altos和La Cantuta以及自1992年政变以来的两起绑架案而被判为调解人（事实控制者）。 配音/rrt