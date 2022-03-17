受试者试图烧死睡在阿瓜斯卡连特斯街头的老年人的那一刻

3月14日凌晨，一名受试者在阿瓜斯卡连特斯市睡觉时故意放火焚烧街上的一个人；这一事实是通过监控摄像头记录下来的。

根据视听材料的数据，袭击发生在 03:12 时在瓜达卢佩附近瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯街的一家花店外。这些图像显示了一个年龄在20至25岁之间、留着长发、深色衬衫和牛仔裤的男人是如何走近这个地方向无家可归者的毯子和物品喷汽油的。

之后，他拿出一个打火机放火烧掉然后安静地退休，而不是在从他那里偷走公文包之前。

“可以看出，一个大约20至22岁的年轻人正在接近。他走近，在这里四处游荡，转过身来，意识到有人睡着了，因为那里有很多垃圾。这个地方的居民路易斯·冈萨雷斯在接受当地媒体采访时解释说，他走近，为他雕刻了一些袋子，他还拿着一个公文包，他拿走了，但他放火了。”

（屏幕截图）

这名无家可归的人继续睡了大约三分钟，而火焰继续蔓延，直到出租车司机赶来提醒他。受害者脱下毯子躲避重伤，所以他只有轻微的烧伤。

市警察和出租车司机负责扑灭火灾。到目前为止，肇事者尚未被捕，因此动机不明。

根据邻居的说法，这名街头男子被称为 “曼努埃尔”，他是 65至70岁的老年人，已经在该地区生活了大约两年。此外，有迹象表明，他不是一个有问题的人，并且受到所有拥有自己的人的爱企业或他们在这个地方的房屋。

（屏幕截图：Twitter）

市警察获取了袭击的数据，正在寻找可能的肇事者。此外，阿瓜斯卡连特斯州总检察长办公室报告说，它已经有一个调查工具包，试图找到实施袭击的人。

值得一提的是，在过去的几个小时中，该视频在社交网络上风靡一时。

根据卡洛斯·乌尔苏阿在其专栏@@ 中收集的数字，估计全世界有2190万贫困人口。“这是一种全球现象，歧视在其中充分发挥作用。莫雷诺维斯塔议员洛雷娜·比亚维森西奥（Lorena Villavicencio）在2019年说，他们遭受天气、街头、任意逮捕的机构暴力以及虐待警察和公民的痛苦，他们也无法获得任何类型的公共政策。

根据墨西哥国立自治大学（UNAM）的一项研究，贫困人口不仅缺乏经济手段，而且缺乏获得政府援助所需的信息和文件。





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