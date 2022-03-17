布宜诺斯艾利斯政府宣布使用第四剂疫苗来预防 COVID-19。

布宜诺@@ 斯艾利斯州卫生部长尼古拉斯·克雷普拉克宣布应用 COVID-19 疫苗的第四次疫苗接种。阿克塞尔·基奇洛夫（Axel Kicillof）的一位政府官员说，原则上，该法案 “涵盖了基本计划为三剂的所有人，因为他们已经接种了免疫力下降的国药控股疫苗或年龄超过50岁。”

布宜诺斯艾利斯健康投资组合 本周三表示，人们可以在最后一次使用后4个月内使用第四次加强剂量。 无论居住在哪里，人们都可以在布宜诺斯艾利斯省的所有疫苗接种中接种冠状病毒疫苗。卫生部说：“疫苗是免费的，是联邦的。”

在布宜诺斯艾利斯市，自3月初以来，已向50岁以上免疫功能低下或仅接受国药控股的人施用了第四剂疫苗。“COVID-19 疫苗接种有一个主要计划，即激活免疫系统并保护免疫系统免受疾病侵害所必需的第一剂和第二剂。对于大多数公民来说都是如此。另一方面，“有些人群的免疫反应较低，因为他们正在接受化疗，他们正在接受免疫抑制剂是因为他们已经植入，他们正在接受皮质类固醇，或者正在接受血液治疗。他们因为疾病而受苦免疫力受损或因为它们是先天性或后天性疾病，例如艾滋病毒。” “，布宜诺斯艾利斯卫生部长费尔南·基罗斯说。

他补充说：“在免疫系统反应不佳的情况下，两剂的基本方案是不够的。因此，有计划为大多数公民提供前两剂，前三剂。”现在他们还服用了第四剂。

关于普通民众获得第四种疫苗的可能性，基罗斯说，这仍然是一个正在评估的问题。

根据公共疫苗接种监测员的官方数据，全国已使用了95,3101.14亿种疫苗。在这个宇宙中，40,526,118人对应于第一剂，40,526,118人对应于第二剂，18,054,841人已经接受了额外剂量或加强剂量。

根据 Infobae 数据单位的数据，88％的阿根廷人口使用了第一剂，占80％ 2，39％ 3的百分比，这是美国批准的应急准备之一。

从现有信息来看，似乎有18,374,773人正在等待第三剂，而且自从第二次不到4个月以来，许多人还没有接种第三剂，但是自最初的时间表以来已经有6,500,000人已经超过了5个月，根据所有医学预测，他们不会更能抵御可能的感染。

此外，有5,282,629人没有接种可用疫苗，4,096,504人开始单剂治疗但没有重新使用第二剂疫苗。将近一千万人没有针对SARS-CoV-2的保护。

尽管事实上有7,565,976种疫苗未经应用而在不同州分发，但卫生官员担心，全国的疫苗接种率已经放缓，而Ómicron BA.2变种在冬季来临之前，正在世界其他地区引起新的疾病爆发。

在这种情况下，卫生部周三报告说，在过去的24小时内，有39人死于冠状病毒，并记录了4,681例新感染病例。根据这些数据，自疫情开始以来，累计病例总数为8,985,836例，死亡总数为127,334人。

在最后一天，进行了 47,676 次测试，因此记录的阳性率为9.81％。这一比率令人鼓舞，因为世卫组织考虑控制疫情的比例不到10％。

目前，全国有67,243例活跃病例。这些人已被诊断出患有这种疾病，但尚未出院进入国家体系。同时，召回总数达到8,791.29次。另一方面，在今天报告的死亡总数中，有17人为男性，22人为女性。

根据流行病学部分，阿根廷目前有741名 COVID-19 患者接受重症监护。全国床位比例为39.3％，在布宜诺斯艾利斯都会区（AMBA）为40.1％。

在@@ 今天下午报告的4,681例感染中，有2,239例（47.83％）来自布宜诺斯艾利斯省，579例来自CABA，23例来自卡塔马卡，36例查科，86例丘布特，31例科连特斯，393例来自科尔多瓦，53例来自恩特雷里奥斯，71例来自福尔摩沙，6胡伊，55例来自拉潘帕，4例来自拉里奥斯；232例来自拉里奥斯；232例来自拉里奥斯门多萨米西奥内斯；99 个来自内乌肯；58 个来自里约内格罗；34 个来自萨尔塔；58 个来自圣胡安；16 个来自圣路易斯；20 个来自圣克鲁斯；来自圣达菲 163；3 个在圣地亚哥德尔埃斯特罗；10 个在火地岛，314 个在图库曼。

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