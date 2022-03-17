前红衣主教贝祖拒绝了这些指控，并说教皇相信他的纯真。

梵蒂冈城，3月17日 — 意大利前枢机主教安杰洛·贝吉奥在本周四的一次审判中驳回了梵蒂冈国务卿关于资金管理方面存在财务违规行为的指控，当时他认为教皇方济各是无辜的。 在四个月前开始的过程中，由梵蒂冈政府管理的前国务卿（2011-2018年）在今天被问到之前发表了一份声明。他还负责与 “前所未有的媒体大屠杀” 和 “暴力和粗俗运动” 进行沟通。 “我被描绘成一个腐败的人。贪婪的钱。这对教皇不公平，但只关心他家人的福利，” 贝乔说，这是一场旨在摧毁他的运动。 该审判旨在澄清国务卿在资金管理方面的一些违规行为，例如以梵蒂冈欺诈告终的销售案件、伦敦市中心的建筑物以及最初对梵蒂冈国务卿国库的需求。罗马教廷国务卿的财政部造成了227欧元的损失。 在调查开始时，教皇方济各撤回了 Beju 的所有基本权利，让他担任圣徒事业的会长。 “尽管媒体大肆宣传，但总统和法官对审判的公平性充满信心，” 贝乔特别强调需要了解真相。 “我不希望我正在处理的欧元或一分钱被转移、滥用或注定用于不完全是制度性的目的。我一直为使徒办公室和整个教会的利益而工作。”他说。 贝乔还必须从国务卿的资金中拨出资金以交付给Spes合作社，该合作社属于撒丁岛（意大利）的Ozieri教区，该教区是流亡者的兄弟贝乔的故乡。 关于这些指控，贝齐奥的律师法比奥·维格里奥和玛丽亚·康塞塔·马佐解释说，今天很明显 “这些资金是用于慈善事业的”。Ozieri主教要求在2015年首次捐款25,000欧元，并与被大火烧毁的当地明爱达成协议，这笔捐款用于恢复教区设计的一家慈善面包店的生产。解释说它是用来恢复生产的。 2018年，应Ozieri主教的要求，第二笔捐款100,000欧元，用于支持建设一个名为 “慈善堡垒” 的多功能中心，该中心旨在支持老年人和难民。 除了 Beziu 和 Maronha 之外，被告还有特工 Gianluigi Torgie.Enrico Crasso，国务卿首席财务官、前总统兼金融信息部（IDA）主任、勒内·布鲁哈特和托马索·迪·鲁扎。 Vezio 前秘书 Monsigno Mauro Carino、银行家拉斐尔·明西奥内、律师尼古拉斯·斯奎拉斯和罗马教廷官员法布里奇奥·蒂拉巴西尔。Chief CCG/PDDP