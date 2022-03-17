经过两年的限制，色彩节重返尼泊尔

加德满都, 17 3月本周四，成千上万的人在加德满都庆祝洒红节印度教节.在这个节日中，人群互相敲打彩色粉末，这是一种吉祥的传统，由于过去两年的疫情，在喜马拉雅国家已经消失了。 尼泊尔政府今天和明天宣布放假，以便全国能够参加包括尼泊尔首都在内的山区的首次庆祝活动，明天将在南部的一个平坦地区举行。 因此，本周四春节吸引了成千上万的人走上加德满都谷地的街头，向街头扔彩色粉末。 “我们错过了两年的色彩节。现在疫情已经结束。没有冠状病毒。”位于首都附近的巴克塔普尔市的16岁的埃菲·苏普里亚·夏尔马说。 这是自当局取消与covid-19有关的所有限制（包括3月5日禁止群众集会）以来举行的第一个大型节日。 尽管如此，加德满都地区管理局仍要求民众庆祝节日并根据《冠状病毒安全协议》戴口罩。 “我们决定取消与COVID有关的所有限制，但我们要求人们至少在节日庆祝活动期间戴口罩，因为疫情尚未结束。”组成加德满都谷地的三个地区之一的拉利特布尔政府负责人 Ghanshyam Upadhyaya 告诉埃菲。 由于冠状病毒的奥米克龙变种的扩张，尼泊尔的病例数周上升，最近几周稳步下降。 在最近的资产负债表中，当局周三报告了73例新的Covid-19病例，比1月20日报告的每天12,300例大幅减少。 根据尼泊尔卫生部的数据，这一下降与疫苗接种率的上升相吻合，有64％的人口完全接种了COVID-19。 大多数旅游景点都组织了街头狂欢节，当局将重点放在防止这次庆祝活动中的常见事故上。其中大多数与饮酒有关。 尼泊尔警方表示，他们在加德满都谷地的63个地区动员了1300名交通人员，以防止市民在酒精的影响下驾驶，这在这个假期中引起了许多常见的事件。 尼泊尔总统比迪亚·德维·班达里（Bidya Devi Bhandari）祝愿尼泊尔所有人幸福、和平和繁荣，并希望冬季结束时的春季在一个吉祥的活动中，也被称为法古·普尔尼玛（Fagu Purnima）。