塔勒雷斯击败了 Güemes 并增加了本赛季的首场胜利

布宜诺斯艾利斯，3月16日，在阿根廷足球职业联赛杯开始时两平四负之后，塔勒雷斯·德·科尔多瓦以4-0击败古梅斯·德·圣地亚哥·德尔·埃斯特罗进入阿根廷杯第32轮，赢得了本赛季的首场胜利。 来自科尔多瓦的球队在上周六击败圣洛伦索后遭受了教练吉列尔莫·霍约斯的离职，以费德里科·吉罗蒂（2），哥伦比亚人迭戈·瓦洛耶斯和马蒂亚斯·埃斯基韦尔的进球击败了圣地亚哥·埃斯基韦尔。 在萨尔塔的Padre Martearena体育场获胜后，塔勒雷斯赢得了第十届阿根廷杯第32轮的通行证，在那里他将面对Chaco For Ever，后者在周二以5-4的点球淘汰了阿森纳·德·萨兰迪，从而受到了打击。 在这种情况下定义的另一场决斗是将面对来自门多萨的贝莱斯·萨斯菲尔德对阵独立里瓦达维亚的决斗，而其他七支球队在比赛中超越了首映并等待对手：班菲尔德，拉努斯，科隆德圣达菲，阿根廷青年队，河床，卡洛斯·卡萨雷斯农业还有 Boca Juniors。 比赛定于下周在国际足联双日期间举行五场会议：圣达菲-Sportivo Las Parejas联盟（3月23日），拉普拉塔-新港大学生（3月25日），萨尔塔独立中北部（3月26日），赛车俱乐部-体操和胡胡伊击剑（3月27日）和Defensa y Justicia-萨卡奇斯帕斯（3 月 30 日）3 月）。首席 fca/car