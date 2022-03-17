罗纳尔多在关闭对克鲁塞罗的收购时发现了最后一刻的问题

卡洛斯·梅内塞斯 圣保罗，3月17日，这位前巴西前锋罗纳尔多·纳扎里奥（Ronaldo Nazário）在呼吁修改收购协议后，在完成对克鲁塞罗的收购方面面临最后一刻的问题，这消除了一些俱乐部经理的疑虑。 当前的症结源于2亿雷亚尔（约合4000万美元）的税收债务，这最初是出乎意料的，此外还有整个贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）近年来承担的其他重大义务。 周二晚上，在Twitch频道上，'OFenômeno'说：“如果你不偿还债务，你的资产将面临风险。”我说过了 西班牙皇家巴利亚多利德的老板罗纳尔多愿意承担克鲁塞罗的税收债务，但作为回报，希望俱乐部授予球队训练中心（Toca I和Toca II）的所有权。 “这使我们能够保证 Cruzeiro 不会输掉 'toka'，也不会缺少训练场所。”他说。 “如果没有这些保证，继续该项目将非常困难，因此我们必须加快速度。”他警告说。 但是，今天罗纳尔多与巴西大型俱乐部之一克鲁塞罗之间的协议于12月18日宣布，关闭业务的截止日期为4月18日。 克鲁塞罗现任总统塞尔吉奥·桑托斯·罗德里格斯（塞尔吉奥·桑托斯·罗德里格斯）在本周三的一份说明中为旧的Canarinha 9衬衫要求的更改辩护，并表示他对会谈的表现有 “最佳视角”。 “罗纳尔多出生于这里，是一名足球运动员，他已经不止一次地表明他与俱乐部的关系肯定不是财务上的。”他说。 当天晚上，克鲁塞罗理事会董事会质疑合同的某些要点，并在几位成员签署的声明中披露了有争议的细节，从而违反了保密条款。 该公开协议包括多年来稀释的约4亿美元（目前为8000万美元）的付款，用于必须修改其章程才能成为法人实体的体育组织90％的股份。 桑托斯·罗德里格斯（Santos Rodrigues）解释说，当时的债务将由新政府负责，但没有详细说明哪些债务。 但是，董事会指责该协议认为合同没有规定买方承担债务，而且该文件只提供了将近1000万美元的供款。 管理层表示，宣布的剩余8000万美元将来自俱乐部公司自身的收入。 他们还在门户网站 “ge” 发布的说明中引述说，人数超过100名年轻人的整个Cruzeiro玩家将成为罗纳尔多控制的新上市有限公司的财产。 董事会从不反对罗纳尔多的管理层或他要求的新条件，但认为这项协议对克鲁塞罗 “极其有害”，对前巴塞罗那和皇家马德里的前锋 “过度有利”。 “我们寻求重新平衡与业务相关的所有问题。”签署人说。 现年45岁的罗纳尔多没有对这一最新事件发表评论，其中几位克鲁塞罗顾问违反了影响购买协议的保密原则。 同时，由乌拉圭导演保罗·佩佐拉诺（Paulo Pezzolano）领导的天体团队出色地开启了2022赛季。 前一天，他以0-3击败了谦虚的Tuntum，进入了巴西杯的第三阶段，在米内罗锦标赛中获得第二名，取得了7场胜利，一平两败。 克鲁塞罗（Cruzeiro）在米纳斯吉拉斯州（东南部）完成区域锦标赛的第一阶段只剩下一天，而全能的米内罗竞技（AtléticoMineiro）的领袖只剩下三分，他是巴西联赛和杯赛的最终冠军。 cm/ea