彪马在这场革命中取得了壮举，并进入了 Conachampions 的半决赛。

墨西哥的彪马队周三在墨西哥城奥林匹克大学体育场以4-3点球击败了美国新英格兰革命，并进入了2022年中北美洲及加勒比海联合会冠军联赛半决赛，晋级四分之一决赛。

由于需要克服第一回合3-0的失利，彪马在第59天以阿根廷的胡安·迪嫩诺的两个进球（33分49分钟）和美国的塞巴斯蒂安·索塞多（Sebastian Sossedo）赢得了同样的比分。

总得分与3-3并列，半决赛传球是在点球大战中定义的。

拥有三球优势的美国队即将判处保罗·亚当·布克萨（Paul Adam Buksa）从16分钟内消灭这只猫，当时他未能正确完成阿根廷人古斯塔沃·布提供的非常舒适的传球。

几分钟后，彪马开始设定深度进攻的条件，但他在清晰有效地达到守门员厄尔·爱德华兹防守的进球方面进展缓慢。

当比赛终于1-0到来时，直到33.Omar Islas在右边发出了一个十字架，巴西人罗杰里奥·德·奥利维拉放弃了控制球，让Dinenno在一个小区域射门签下了进球。

当巴西人Higor Meritao被射向左柱时，墨西哥队在44分钟内接近打进第二个进球。

休息后，德奥利维拉将球从右侧区域送到了该区域，迪内诺预料到了奥马尔·冈萨雷斯的分数，伸出双腿以交叉射门完成了球，然后以 2-0 签下。

彪马与总比分相匹配所需的 3-0 是绍塞多在开球时签下的，后卫试图以 59 分清球。

在 90+1 时，守门员阿尔弗雷多·塔拉韦拉通过掩盖危险的射门使彪马免于失败，半决赛传球必须定义为点球。

在处决监狱时，阿图罗·奥尔蒂斯、艾伦·莫霍、阿根廷的尼古拉斯·弗雷雷和胡安·迪内诺对阵一只大学猫。Efrein Bellard 失败了（已保存）。

卡莱斯·吉尔、德胡安·琼斯和乔治·阿尔蒂多在北美队得分。托马斯·麦克纳马拉（保存）和塞巴斯蒂安·雷格特（退出）失败了。

在半决赛中，彪马将面对墨西哥选手克鲁兹·阿祖尔，他周三在蒙特利尔奥林匹克体育场对阵加拿大蒙特利尔1-1，总得分超过四分之一决赛，总得分为2-1。

这场比赛的技术数据如下：

2022年北美和中美洲冠军联赛-四分之一决赛-第二回合

Pumas-新英格兰革命 3-0 (1-0) 全球：3-3 点球：4-3

地点：奥林匹克大学（墨西哥城）

裁判：大卫·莫兰（萨尔瓦多）

目标：

美洲狮：胡安·迪内诺（33、49）、塞巴斯蒂安·索塞多（59）

罚款（新英格兰革命首先获胜）：

美洲狮：阿图罗·奥尔蒂斯、艾伦·莫霍、尼古拉斯·弗雷雷、胡安·迪嫩诺失败：Efrane Bellard（已保存）

新英格兰革命：卡尔斯·吉尔、德胡安·琼斯、乔治·阿尔蒂多错过了：托马斯·麦克纳马拉（已保存）、塞巴斯蒂安·雷格特（偏离轨道）

警告：

新英格兰革命：乔治·阿尔蒂多 (72)

对齐方式：

美洲狮：阿尔弗雷多·塔拉韦拉、艾伦·莫霍、尼古拉斯·弗雷雷、阿图罗·奥尔蒂斯、埃弗兰·贝拉德、莱昂内尔·洛佩兹、奥马尔·伊斯拉斯（Diogo de Oliveira 62）、Higor Meritao、塞巴斯蒂安·索塞多（豪尔赫·鲁瓦尔卡瓦 69）、胡安·迪内诺、罗杰里奥·德·奥利维拉。

新英格兰革命：伯爵爱德华兹、布兰登·拜、乔纳森·贝尔、奥马尔·冈萨雷斯、德胡安·琼斯、马特·波尔斯特、荣誉特劳斯塔森（托马斯·麦克纳马拉 46）、塞巴斯蒂安·莱杰特、卡尔斯·吉尔、亚当·布克萨、古斯塔沃·鲍（George Altidor 71）.DT Bruce Arena。

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