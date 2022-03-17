亚丁港反映了也门长期战争的伤痕

有弹孔的房屋，建筑物变成了瓦砾，是许多 “烈士” 的肖像。在也门经历了七年的内战之后，临时首都亚丁出现了冲突的创伤，没有结束的迹象。

亚丁目前相对稳定，但这座历史悠久的港口城市的经济已经陷入困境。

根据官方数据，为寻找安全住所而来的300多万人口增加了两倍，供水和电力服务是断断续续的。

亚丁州长艾哈迈德·拉姆拉斯说，2015年战争的开始是一场 “灾难”，使他的基础设施 “一片废墟”。

拉姆拉斯说：“我们继续遭受战争的影响，” 拉姆拉斯说，他在 10 月份的一次汽车炸弹袭击中勉强逃脱。

也门有着悠久的内战历史，到1990年，它被分为北方和南方。

残酷的冲突再次开始，当时伊朗支持的胡塞叛军于 2014 年发动军事行动夺取政权，占领了包括首都萨那在内的北部领土的很大一部分。

-沙特的干预-

次年，在沙特阿拉伯领导的军事联盟进行干预以支持国际公认的政府之后，叛军进入了亚丁的大门。

在被政府军驱逐之前，他们控制了几个月。

在政府的临时职位上，有时会发生暴力，在这种情况下，军方在达成权力分享协议之前与南方分裂主义分子对抗。

在亚丁街上仍然可以看到前南也门的国旗，那里的南方过渡委员会有很大的影响力，到处都有检查站。

如果内战和城市斗争还不够，那么亚丁也是伊斯兰国集团声称的爆炸的目标。

在亚丁的壁架上，有一幅前州长贾法尔·萨阿德的大肖像，他在2015年圣战组织声称的汽车炸弹中丧生。

“亚丁不会忘记你的。”我在他的留言中读过。

-战争伤痕-

机场抵达航站楼的一个空洞提醒游客2020年对内阁成员的导弹袭击。这个案子是一个纪念馆，事件中至少有26人死亡。

也门各地有数十万人直接或间接死亡，数百万人陷入战争，80％的人口需要粮食援助。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周三在一次捐助者会议上发表讲话，他们筹集的资金不到也门所需资金的三分之一，警告说他面临着 “灾难”。

今年饥饿人数将增加五倍，达到16.1万人。

拉姆拉斯告诉亚丁的居民，压力是昂贵的。

拉姆拉斯说：“生活条件在心理上影响了人们。”他说：“亚丁很坚定，会复活的。”

在通货膨胀失控的情况下，亚丁人民正在努力获得必需品。

52岁的鱼贩阿玛尔·穆罕默德（Ammar Mohamed）很难谋生，因为城里很少有人能买到他。

他承认：“只有有钱的人才能买鱼。”“战前，一切都便宜了。”

-没有互联网或电话-

在一个安静的星期五晚上，一些也门家庭前往海滨度假胜地，这是该市为数不多的休闲区之一。

“我有从事酒店、化妆和会计工作的经验，” Abeer说，她是一位31岁的女性，她和法新社的两个朋友和水烟一起抽了电子烟。

她指出，友谊和笑话鼓励她向前迈进，她说：“工资很低，事情很困难，她正在努力过上体面的生活。”

“没有互联网，没有电话网络，什么都没有。我需要水、煤气、汽油，但至少我笑了。”他补充说。

亚丁的许多人将城市的恶化归咎于政府，有些人表示希望成为一个独立的南部州。

从 1967 年到 1990 年，也门南部是一个独立国家，当时英国殖民军队撤出，为建立共产主义一党政府铺平了道路。

1994 年一次新的分离尝试引发了一场短暂的内战，当北方军队和盟军民兵占领南方时，这场内战结束了。

“尽管我们不想加入北方的胡塞（...）萨那有更多的安全性，有电，这里什么都没有。”阿比尔说。

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