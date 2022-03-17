皮埃尔·勒迈特（Pierre Lemaitre）：黑人小说词典中的犯罪，破坏和其他美味佳肴

犯罪、暴力、破坏。谋杀、社会腐败和镜吧台上的毒牙。致命的女人、腐败的警察、北欧和生存的痛苦。啊：有时候是执事。侦探，多喝点酒，更多致命的女人，死亡，扭曲，鲜血和破坏。还有更多的死亡。

谁能抗拒这样的组合？当然，没有人在正确的头脑中。法国作家皮埃尔·勒迈特（Pierre Lemaitre）创立了警察大队指挥官卡米尔·费尔霍芬（Camille Verhoven），他现在将成为几部作品的研究员，他在他的最新著作《激情》中表达了对黑人类型黑色的热爱 黑色的字典（蝾螈）。对于所有警察迷，最近的粉丝以及开国元勋和母亲的粉丝来说，这是一种荣幸。虽然字典还不完整（但是流派的分类是什么？）他对客观性没有虚假之处，但他的方法是武断和有吸引力的。那五百页上有血迹吗？值得一提的是，它们滴了红色液体，但是很有可能确保它们的血液与黑色规则严格要求的血液一样多。

我们必须将自己置于这种类型的开端。犯罪小说的直接善行出现在 19 世纪中叶的困难时期，当时资本主义以成就和遗憾加强了其在世界上的作用，同时质疑了经济和社会秩序。1841年在费城，伟大的埃德加·艾伦·坡（Edgar Allan Po e）定居在巴黎，巴黎的母亲和女儿似乎死在一间门锁在 “封闭的房间”（后来成为子类型）的公寓里。理论和理论的建立是为了解决残酷的谋杀案，但只有分析侦探奥古斯特 ·C· 杜平能够解决此案并带来破碎的推理顺序。就像自然社会一样。没有作者的参赛作品，因此请寻找带有故事名称（108页）的物品以了解更多信息，但这不是必须的！他的结论已经足够了。“这个短篇小说几乎包含了调查犯罪小说在未来几十年中将利用的所有内容。”

第一步将以夏洛克·福尔摩斯、他的小提琴和他消耗的可卡因达到高潮。它是由英国警察王国的君主在解决亚瑟·柯南·道尔爵士（他在这本词典中没有自己的条目）或侦探赫拉克勒斯·波洛（Hercules Poirot）设计的案件时创建的。但是，随着世纪的发展，阿加莎·克里斯蒂夫人（Agatha Christie）夫人，打电话给扣除罪犯谁的警察还不够）或有助于恢复失去的秩序的逻辑大脑的表达...勒迈特在一篇题为 “Head and Ball” 的文章中解释得很好，该文章暗示了上面引用的英国警察和1929年大萧条前后出现的美国人。

黑色神灵之一@@ 雷蒙德·钱德勒（Raymond Chandler）总结了以下话题：“前者呼吁看到格雷索普大厦的一楼景观，包括办公室、武器室、大厅、楼梯和走廊，通向一个不祥的房间，执事用他的房间照亮格鲁吉亚的银嘴唇。静静地听着毁灭的杂音。后者认为，两点之间的最短距离是将金发女郎与床分开的距离。”

他引用了字典中的让-帕特里克·曼切特的话。“一边是赫拉克勒斯·波瓦罗，另一边是 Bogart：Head 和 Ball”。因此，他们被分成了远亲，但最终，这些堂兄被分成了对凶手的演绎逻辑追求的犯罪小说和在经济和社会危机代表资本主义社会背景的世界中写的黑人犯罪小说。导致犯罪的小说调查工作应该是在黑暗环境中反复无常的侦探（或更反复无常的警察），周围环绕着黑社会、有组织犯罪、腐败的警察、通过委托地下企业殴打男人的百万富翁，当然还有致命的女性标记十字军的地平线。侦探每周收取固定费用和每日津贴。

继续阅读拉丁美洲读者肯定会熟悉的字典是不合时宜的。作家兼文学评论家卡洛斯·加梅罗（Carlos Gamerro）在《阿根廷黑人警官的十诫》中提出了黑色在以下地区的运作方式：

“1。罪行是警察犯下的。

2。如果是私人保安人员或普通罪犯犯下的，则必须下令或得到警察的许可。

3.警方调查的目的是掩盖真相。

4.司法部的任务是掩盖警察。

5。线索和物质标志永远无法信任。警察先到了。因此，扣除没有经验依据。

6。通常，从一开始就知道凶手的身份，必须核实受害者的身份。与英国警方不同，阿根廷通常从尸体失踪开始。

7.主要嫌疑人（就警察而言）是受害者。

8。每个被警察起诉的人都是无辜的。

9.私家侦探不可避免地是前警官或前服务人员。因此，调查只能由记者或个人进行。

10。这项调查的目的可能是查明真相，充其量是披露真相。这是关于永远无法伸张正义。”

除了直言不讳之外，这对这个国家的警察来说似乎是合适的。加梅罗指出，启发阿根廷黑人警官调查员的记者是鲁道夫·沃尔什（Rodolfo Walsh），他为何塞·莱昂·苏亚雷斯（JoséLeónSuárez）的枪支发出了声音和名字，后者重组了该国的谋杀案并得出了真相。他的行动大屠杀的序幕。题外话的结束。

在最现代的黑色作品中，字典是它为读者提供了犯罪过山车和调查车上的空间。有人指出，钱德勒是该类型的神灵之一。勒迈特说：“他的小说看起来像是一场穿插着战斗的斗殴（...）如果它是完美的，我们可能不会再谈论它了。他的成就更加有趣”，他的研究员，传奇的侦探菲利普·马洛（Philip Marlowe）解释说，他于1939年出生，怀着永恒的梦想。他解释说：“一个多愁善感和酗酒的牛仔，痴迷于自己的道德准则，不断与罪犯，邪恶和女性的命运发生冲突。”汉弗莱· 鲍嘉（Humphrey Bogart）将扮演什么，除了导演霍华德·霍克斯和威廉·福克纳以外的电影改编作品，以及坐在酒吧柜台上穿着外套和帽子的人将永远持续下去。

达西尔·哈米特比钱德勒早一点，为一名美国黑人警察奠定了基础。尽管哈米特本人是一家知名调查机构的侦探，但由于健康问题，他不得不放弃工作。早在1920年代，他就试图重返这份工作，但是当他回来时，他得知该机构已成为一个雇用员工解决工会纠纷的大商人的激进组织。哈米特（从字典中可以看出）给他的搭档莉莲·赫尔曼（Lillian Helm an）。我会告诉你，他得到了5千美元来杀死韩元。我拒绝了，我别无选择，只能写信。

纸浆是作家创作的小说或长篇小说，他们创造了相当于福特生产线的打字机。它描绘了美国的肮脏现实，那里的所有生意都被黑社会所困扰，社会的脉搏是不平等的。他于 1929 年出版了《红色收获》，这是一部设在名为 Personville 的采矿小镇的小说《红色收获》，以及设定在一个名为 Personville 的采矿小镇的小说《红色收获》，居民称之为 Poisonville（Poisonville）（城镇毒药）。“通过选择城市环境，达希尔·哈米特（Dashiell Hammett）为建立美国初期的基本规则做出了贡献。黑色：黑人本身就是城市，迷人，功能失调，常常属于有罪类别。”主要侦探是非洲大陆的特工，稍后将以马耳他猎鹰的山姆·斯派德（Sam Spade）的名字被黑色祭坛所认识。这部黑色小说不是要在调查结果之外恢复秩序，而是要在主角移动的地方肮脏。当他开始讲现实时，结局不应该松一口气。好吧，他的生活自青春期以来，他是一个酗酒，抑郁且健康状况不佳的人，他表明自己正在远离写作，而不是做出政治承诺，而是转向与麦卡锡的美国共产党密切相关的组织。1951 年，他因加入一个破坏性组织（称为民权大会）而受审，被判入狱，并被列入好莱坞的 “黑名单”。美国财政部没收了版权。他于1961年去世。

有一次，钱德勒与一位杰出的作家和哈米特的作家在 Noir 中建立了两条台词。字典中引用的当代作家（伟大作家）詹姆斯·埃尔罗伊说：“哈米特和钱德勒之间的区别在于前者害怕看起来像个角色，而且后者会喜欢的。这可能是一个有争议的争议，但它确实存在。勒迈特在写第一本小说时非常钦佩，他说：“我对哈米特的提议进行了很多思考，我在犯罪和历史小说中都实践了它。”然后回顾一下关于作者方法的一些观点。他的名字写在入口处。

还有同时代人？你不必急躁。一切都来了。Ellroy的参赛作品之所以引人注目，是因为它们对作者的作品令人眼花azz乱，但他们将其描述如下：“那个人因为他的小说而惹恼了我，让我生气...”。因为他的小说太棒了！埃洛伊是超级右翼公民, 但.拉迈特说：“在特朗普的全家福中，埃洛伊将站在克林特·伊斯特伍德的右边，” 这部戏太棒了。美国洛杉矶机密的 La Dalia Negr a 就是如何为洛杉矶这样的城市注入新生命的一个例子，洛杉矶的文字场景突出了阳光下筑巢的黑暗；勒迈特爱也恨他；当然，这种情况经常发生在好家庭中。

更多同时代人？勒迈特在《绝命毒师》中写道。《绝命毒师》出色地解释了该系列，同时指出了为什么这是通过犯罪行为取得成功并以个人主义方式取得成功的资本家的称赞。几年前，他在成功的制作中表现出危险性，但他最终通过竞争描绘了细致而文明的人物（有必要记住Los Pollos Hermanos的所有者）的商人。关于他所面临的这种流行文化现象的有趣读物。

更多？勒迈特会毫不犹豫地因北欧警察而感到疲倦和入睡。实际上，它比蚂蚁丰富。条目 “Nordic Noir” 的开头如下：“我遭受了斯堪的纳维亚黑色（以及整个北欧）的折磨，因为它不会使冰岛和芬兰变得丑陋。很少有人说这些作者使我们的生活变得痛苦。对我来说，如果你读了 Jo Nesbo 的 20 页，你就离开了阻力，真相” 好吧，女士们，先生们，你必须热情地喜欢这本黑色小说词典。（他为北欧人献上了三四个作品，每个作品都比上一个更精致）。

最初，有人指出。西班牙语（不是阿根廷或阿根廷）的作家，周围是帕杜拉、帕科·伊格纳西奥·泰博、路易斯·塞普尔韦达·阿库拉。这是一部献给惊人的汉尼拔·莱克特的盛大作品，他是电影前的第一部小说。作为一位肯定知道那些精通该类型但不熟悉该类型的人的作家，我们去阅读并了解他们的作品。这是一个给读者带来快乐的轮廓。也许他是丹麦作家勒迈特尔当你遇见他并把他绑起来时，你会得到你错过的血量。这会公平还是不公平？这是一个需要讨论的话题。Lemaitre 一定会在下一版词典的条目中提出他的经验供讨论。

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