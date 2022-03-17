Personería de Bogotá 谴责学校流动计划中的违规和失败

首都代表朱利安·皮尼利亚·马拉贡（JuliánPinilla Malagón）保证，该实体已收到报告，称该服务仅由764条路线提供，在可以动员的20,600名学生中，有13,709名学生受益。

除此之外，还有一些家长抱怨说，他们对子女能否在有尊严的条件下接受教育表示关切。监管机构审查区教育秘书处提供的合约的理由。在这些研究中，发现只向41％的受益人提供了这项服务，这意味着有将近7000个名额供尚未分配的学生使用。

另一个抱怨是，有558条学校路线有待流通，估计这些路线能够为大约13,000名学生提供这种服务。皮尼拉代表说：“该计划的及时运作至关重要，这样，如果配额分配到学生居住地以外，就能保证提供服务，在学校配额严重短缺的地方更是如此，例如博萨，肯尼迪和苏巴。”

应当指出，教育部签发的定购单没有公布。这引起了Personería向波哥大市长办公室发出的呼吁，要求所有学校路线都必须运行；以保证受教育的机会。

实际上，几个月前，各种媒体已经发布了关于不遵守《学校流动计划》的投诉。在这些陈述中，人们可以理解父母的担忧，即他们必须在清晨叫醒孩子才能准时上学。此外，他们还必须为学生的旅程付费，有时他们不得不在一条路线上乘坐几辆公共汽车。

几个月前受到影响的其他学生是住在波哥大农村地区的学生，这是因为有些因素需要哥伦比亚Compra Eficiente机构雇用运营商，此外，一些运营商的运营能力受到限制。

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