佩德罗·卡斯蒂略：教育部长反对选举进展

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“我认为民主应该统一，民主应该统一，但我的意思是尊重全民投票。 我们必须迎接时代并主宰时代。基本方面是我们需要知道如何共同生活。当政治共存的情况变得极端时，这是一个大问题。”他在与N运河的谈话中说。

关于去年大选中当选的当局，他认为有必要尊重投票箱中反映的决定。他补充说：“对于通过选举进入政府的政府和政党来说，最低价值是尊重，反对党必须尊重这一进程。”

教育、文化、科学和技术部长解释了政府各部门之间形成的摩擦，但这是代表人口的人不成熟造成的。“我认为，即使是政治世界观也应该在政治上成熟，有争议的局势不应影响机构和治理的发展。我们在某些表达中看到的是缺乏成熟度。他说。

当局之间缺乏协调

塞尔纳并不是唯一一位提到宣布首映阿尼巴尔·托雷斯的高管。共和国副总统和发展协会包容事务部长也讨论了可能采取的措施。就她而言，她强调说，她不知道有一项提案没有在佩德罗·卡斯蒂略总统全体会议之前最后宣布。

“总统昨天宣布的信息是部长会议批准的信息。无论如何，我不知道最后一点（选举进展），因为他们对我们不知道。”

同伴发展和社会包容部长（ Midis）补充说：“这是总理与总统讨论的问题，但我们批准的是总统昨天在国会向所有秘鲁人进行了沟通，” 他补充说。 我不认识内阁的其他成员，这是从未提出的提案之一。

博鲁阿尔特不反对举行选举选举新总统、副总统和众议院议员，尽管这表明政府成员之间进行了新的协调。对她来说，这是一个 “法律框架内的可能性” 的问题。

“医生，我们正在努力在国会进行最后磋商，以纠正存在的政治不稳定，有必要面对该国的重大问题，并且有可能达成共识。“所以他没有宣布大选的进展情况。正是总理阿尼巴尔·托雷斯（Anibal Torres）的声明使与他一起工作的人以及佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）讲话仅几个小时后出席国会的人感到惊讶。

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