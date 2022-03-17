3月17日，洪都拉斯欧元的开盘价从欧元兑HNL

开盘时，欧元平均交易价格为26.91伦皮拉，与前一天的26.61伦皮拉相比增长了1.1％。

考虑到过去七天，欧元录得 0.83％ 的涨幅，但与上一年相比仍下降了 6.5％。就过去几天而言，他用这个数字来打断他在过去两天中取得的平稳连胜纪录。上周的波动率显示，回报率低于去年的数据所表达的波动性，使其比最近几天的预期更加稳定。

在年度照片中，欧元的最高支付额为28.06伦皮拉，而最低价值为26.12伦皮拉。欧元的位置接近其低点，而不是最高水平。

伦皮拉自1931年以来一直是洪都拉斯的法定货币，其缩写为HNL，分为100美分。此外，它们的流通受中央银行的监管。

1930年之前，官方货币是洪都拉斯比索，由位于阿特兰蒂达银行的私人银行机构创立。到1932年，国会终于批准了该货币的创建，该货币仍掌握在中央银行手中（自1950年成立以来）。

当时的汇率为2伦皮拉兑1美元，但在2005年，汇率贬值至每美元18.04芬兰里拉（每欧元22.16哈里拉）。

至于名字，应该指出的是，伦皮拉是以伦卡人的伦皮拉酋长的名字命名的，伦卡人是一位土著领导人，在西班牙入侵后捍卫了自己的领土。它也出现在纸币和一些硬币上。

目前有 5、10、20 和 50 美分的硬币在流通，还有 1、2、5、10、20、50、100 和 500 张伦皮拉纸币。

2013年，洪都拉斯中央银行批准创建3.15亿张纸币，除了可能制造无机纸币外，还配备了盲文系统和针对视障人士的特殊纸条。

洪都拉斯也受到冠状病毒大流行的影响，由于食品价格上涨，通货膨胀率为5.32％，超过了国家当局的预期，在2021年结束。

另一方面，与其他196个国家相比，人均国内生产总值低于生活水平，在《营商环境为营商环境》排名中排名第121位。

洪都拉斯公共部门的腐败感知指数为24点，因此洪都拉斯人对本国腐败的升值非常高。

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