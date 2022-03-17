石油再次超过每桶100美元

在克里姆林宫拒绝暂停进攻以及国际能源署对石油供应表示担忧之后，受乌克兰战争的推动，石油的两个基准桶周四上涨超过8％，再次升至每桶100美元以上。

伦敦5月交割的北海桶布伦特原油最终从8.79％上涨至106.64美元。

而4月份的西德克萨斯中级股票（WTI）在纽约的收入为8.35％，至102.98美元。

Oanda分析师爱德华·莫亚说：“在美国国务卿安东尼·布林肯表示，他看不到任何迹象表明弗拉基米尔·普京已准备好停止，美国担心中国会考虑帮助俄罗斯之后，油价加速了上涨。”

分析师预测：“这场战争似乎不会很快结束，这可能意味着油价可能会再次大幅上涨。”

在 Confluence Investment，比尔·奥格雷迪强调：“能源市场的基本面确实看涨。”

他告诉法新社：“我不知道俄罗斯人还能出口多少石油和天然气，但一定在萎缩。”

他警告说：“我非常感兴趣地看着俄罗斯人是否正在填补水库，以及他们是否会被迫削减产量，这将导致现实生活中的真正困难。”

Interactive Investor的Victoria Scholar总结说：“鉴于俄罗斯在供应方面的全球重要性（俄罗斯），俄罗斯的入侵在一定程度上继续决定着价格的走势。”

俄罗斯是世界第二大石油出口国。

由于国际能源署（IEA）的月度报告，价格也上涨，该机构周三表示，由于对俄罗斯入侵乌克兰的制裁，它担心会对世界石油供应产生强大的 “影响”，并估计俄罗斯的石油无法立即取代。

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