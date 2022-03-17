纳达尔在印第安维尔斯击倒欧佩尔卡，在 ATP 中获得第三好的成绩

西班牙人拉斐尔·纳达尔周三在印第安维尔斯大师赛 1000 强赛上两盘击败美国人赖利·奥佩尔卡，在本赛季开始时连续第十八次获胜，并在四分之一决赛中与备受争议的尼克·吉尔吉斯会面。

作为加州沙漠冠军头衔的最爱，纳达尔需要两次抢七才能在两小时11分钟的比赛中以7-6（7/3）和7/6（7/5）的比分打破巨人欧佩尔卡（2.11米高）的阻力。

这位西班牙人左脚比其他比赛更不舒服，他很高兴打出自己的 “锦标赛最佳比赛”。

“我对自己的比赛方式感到满意。他在新闻发布会上说：“我的服务只是一场糟糕的比赛，然后我做了我必须对付一个非常困难的球员所做的事情。”

在经历了一个以长期足部问题为标志的赛季之后，这位西班牙人在2022年取得了惊人的复出，赢得了包括澳大利亚网球公开赛在内的三场比赛，这使他成为拥有最多大满贯冠军的男子网球选手（21）。

凭借对阵欧佩尔卡的胜利，他也是ATP历史上（自1990年以来）第二位连续18场胜利的网球运动员，仅次于诺瓦克·德约科维奇在2011年（41-0）和2020年（26-0）的两次连胜纪录。

他说：“人类的心态已经习惯了美好的事物，但我不是那种对体育方面发生的事情考虑太多的人。”

“当然，在这里的四分之一决赛中已经赢得了三个冠军，能够站在自己的位置对我来说真是太令人惊讶了。我不能说这是一场梦，因为两三个月前我甚至无法梦见，” 他强调说。

他在四分之一决赛中的下一个对手将是澳大利亚人尼克·吉尔吉斯（Nick Kyrgios），近年来他与他进行了几次比赛。

目前在 ATP 中排名第 132 位的吉尔吉斯将在周四的比赛中休息更多，这要归功于他的第八轮对手詹尼克·辛纳因病退役。

“无论如何，尼克（竞争对手）都很困难。他描述说，当他表现出色，兴奋和积极进取时，他无疑是最艰难的对手之一。”“明天将是一场艰难的比赛，但我们进入了印第安维尔斯的四分之一决赛，我们无法指望其他任何事情。”

上届澳大利亚网球公开赛的双打冠军吉尔吉斯在与前世界排名第一的对抗中出演了他在巡回赛上的众多争议中的一些争议。

在纳达尔赢得的2019年温网决斗中，澳大利亚人向西班牙人的胸部投掷了一个自愿球，西班牙人也模仿了他独特的发球手势。

-“脚最困扰我”-

在德约科维奇缺席以及丹尼尔·梅德韦杰夫（第一 ATP）、亚历山大·兹维列夫（第三名）或斯特凡诺斯·齐齐帕斯（第 5 名）等候选人被淘汰的情况下，35 岁的纳达尔仍然是赢得印第安维尔斯第四个冠军的最爱。

这位从迈阿密下一届大师1000强赛辞职的西班牙人表示，尽管给您带来不便，他仍将继续在印第安维尔斯尽力而为。

他承认：“今天比其他日子差一点，尤其是在第二盘比赛中。”“在过去的几天里，脚让我更加困扰。我们已经知道会发生什么。我只是想做好准备和积极向上，因为这将是我在硬地球场上的最后一场比赛。然后我们再回到粘土上，这可能会有所帮助。”

“我希望脚能继续握住。我没想太多，只是关于我的网球和我的下一个对手。如果有什么事情发生，你必须接受它，” 他总结道。

-欧佩尔卡的墙-

在赛道上，美国欧佩尔卡凭借其激烈的发球和凌空抽射，即使对于像纳达尔这样解决困难情况的专家来说，也构成了非同寻常的挑战。

西班牙人选择从赛道底部保护自己免受导弹的侵害，并从深处反弹，以防美国人的错误。

超过200 km/h的服务降雨使西班牙人无法控制积分。

这位西班牙人在第一次 “平局休息” 中看上去低于2-3，但利用欧佩尔卡的第一个错误，在中央球场的欢腾中获得了5分，并在他的偶像胜过本地球员的欢腾中获得了胜利。

当纳达尔似乎已经爬上了山时，欧佩尔卡仍然在第二盘大汗淋漓以达到积分榜。

美国人在第五场比赛中打破了纳达尔的发球，有多达三个破发机会以 5-2 领先，但他的右翼在关键时刻步履蹒跚。

纳达尔借此机会首次打破了欧佩尔卡的步枪，并以 4-4 平局。

这场比赛是在第二场决胜局中决定的，纳达尔这次控制了比赛，并以他的第三个比赛球结束了冲突。