拉丁美洲国家关于未出生婴儿和合法堕胎的法律：秘鲁在哪里？

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

全体会议在昨天的会议上对 1992 年的议程动议进行了表决，提议国会共和国宣布纪念未出生婴儿日具有全国重要性和意义。该提案以77票赞成、7票反对、20票弃权获得通过。

另一方面，提出这项动议的人是人民复兴议员亚历杭德罗· 穆南特（AlejandroMuñante），他为这项措施获得批准感到自豪通过他的社交网络。

“#PlenoDelCongreso 以 77 票赞成批准了我作者 1992 年的动议，宣布纪念 “未出生孩子日” 具有重要意义和国家利益，这对每个人来说都意味着 “未出生的孩子”从他受孕的那一刻起。#SíALaVida，” 他评论道。

每年3月25 日，国际都会庆祝未出生儿童日，以纪念、促进和捍卫人类生命从母亲到自然死亡都是在子宫内受孕的

针对这一动议，非政府组织传播官员曼努埃拉·拉莫斯（Manuela Ramos）安德里亚·帕尔多（Andrea Pardo）向 Infobae 提到，妇女权利主要受到攻击，“我们在取得的微小进展方面正在倒退。”

“通过这项议案，国会正在做的是攻击我们作为女性已经实现的权利以及我们可以努力赢得的权利，确实令人担忧的是，议会中有 77 名国会议员赞成一项鉴于目前的议案并不那么重要的议案暴力侵害妇女的情况，” 她说。

秘鲁有一项法律规定，只要母亲处于危险之中，并且以女孩受到性侵犯为由支持治疗性堕胎。

“尽管我们有该法律生效，那个女人还是被迫当母亲，但我们必须施加压力，因为它没有得到遵守，尽管根据他们的宗教信仰，有许多卫生工作者不应该进入适用法律，试图确保这不是强制执行，我们一直在努力确保这一点不被执行。实现了”，他保证。

尽管国会中有大量妇女，但由阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）领导的内阁中只有三名妇女现在，在此之前，安德里亚·帕尔多补充说，我们正面临着一个非常保守的国会。

“我们处在一个非常保守的国家，尽管每天都有大量暴力事件，但国会议员对妇女生活的现实完全陌生。这些情况令人震惊，其中针对女孩、青少年和成年妇女的性暴力行为尤为突出，他们真诚地对这方面的立法不感兴趣，” 帕尔多说。

社会传播者和性别问题专家阿耶莎·达维拉（Ayesha Davil a）表示，国会 “实际上正在使性暴力情况下对女孩的强迫怀孕正常化。”

“2020年，监察员办公室报告说，有 1,155名年龄在11至11岁之间的女孩14岁是由于性强奸而生下的。有鉴于此，相反，国会正在使其正常化，无视这些数字，并提议有一天来庆祝未出生的孩子。 这也是令人震惊的，因为它们没有把已经出生的儿童所面临的状况作为紧急情况或优先事项。 我国有许多人处于被遗弃和脆弱的境地。但是，国会没有采取任何有利于这个问题的措施或立法措施，而是在定位其宗教立场时优先考虑自己，“他补充说。

应该指出的是，Juntos 的秘鲁议员露丝·卢克提出了第 954 号法案，该法案正在试图在全体会议上进行辩论。

“这样做是为了至少在强奸案中批准堕胎；但是，我们想制定一项法律来保护未出生的人。因此，如果我们看到的是77票，我们甚至无法想象我们想要取消的法律最终会获得通过。”，结束了帕尔多。





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