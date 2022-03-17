Korina Rivadeneira 质疑秘鲁小姐 La Pre：“我觉得有四个赢家真是太奇怪了”

秘鲁小姐 La Pre 决赛因提名四名获胜者而继续受到严厉质疑。巧合的是，众所周知，其中三位获奖者是秘鲁社会著名人物的女儿。

藤森惠子的女儿 K@@ yara Villanell a、Nilver Huárac 的女儿阿隆德拉·华拉克和 Tomate Barraza 的女儿盖拉· 巴拉萨被选为在接下来的几周内代表秘鲁参加不同的国际选美大赛。

因为结果不是秘鲁拉普雷小姐的许多粉丝所期望的，所以他们很快指出存在偏爱。此外，一些前参赛者出来说名人的女儿得到了该组织的特殊待遇。

由于引起了所有争议，鼓励科琳娜·里瓦德内拉（Korina Rivadeneira）对此问题发表评论，因为她在委内瑞拉参加了此类选美比赛，并指出有几件事看起来很奇怪给她。

她首先说，在她的祖国，没有选美比赛能为四名女子加冕，因为只能有一名获胜者，一名第二名和第三名，因此她引发了对 Amer ica Hoy 系列的怀疑。

马里奥·哈特 的妻子说：“在我参加的委内瑞拉比赛中，实际上有名的女孩比我多... 她们也赢了，但这并不是说她们不配得到，因为她们非常漂亮 。”

但是，这并不是他发表的唯一评论，他指出，认为只有秘鲁拉普雷小姐的获胜者才是在当地媒体上广为人知的年轻人，这一点非常重要。

“ 在这种情况下，有四位获胜者对我来说似乎很奇怪，巧合的是，众所周知。委内瑞拉模式说，在委内瑞拉，从来没有四个赢家，总有一个赢家，一个是第二名和第三名 。

这都是本组织的错

布鲁内拉·霍纳（Brunella Horn a）还评论了秘鲁小姐拉普雷丑闻，指出人们不应批评名人的女儿，因为他们不应该怪杰西卡·牛顿（Jessica Newton）领导的组织选择了他们的获胜者。

这位电视节目主持人说：“这不是 Kyara、Alondra、Gaela 这四个女孩的错... 这不是她们的错，而是组织的 错，” 这位电视节目主持人说，试图阻止未成年人因实现自己的梦想而获得的严厉资格。

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