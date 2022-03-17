Judge suspends MinAmbiente resolution regulating mining extractions in protected areas

今年2月，哥伦比亚环境与可持续发展部发布了2022年第110-28号决议，旨在 “确定绑架森林保护区的评估、控制和监测服务的活动、要求、程序和收费””，该决议发布的文件中写道。

但是，行使知情职能的巡回法院第六刑事法院的裁决暂停适用该部发布的规则，为期四个月，或者直到昆迪纳马卡行政法院或国务委员会发出相反的命令为止。

法院给出的理由是，“生命权、健康权、饮用水权、粮食安全权、健康环境权等基本权利受到侵犯，这些权利落在以第2号法律确定的森林保护区为起源的支流生存区域的居住者身上。1959 英寸。

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应当指出, Angelica Lozano参议员因涉嫌侵犯正当程序, 劳动和合法性原则的基本权利而对国家政府提起了这项保护诉讼.

对于原告来说，规范森林保护区绑架行为的决议违反了正当程序，“合理地避免了任意行动，像这样的强加是没有道理的。环境部跳过了国会，授权自己通过一项决议规避法律。自国会以来，我们否认破坏森林保护区，但该决议可能侵犯环境保护区。”

法院在裁决中警告说，进行开采的保护区是 “主要构成哥伦比亚主要支流的源头或原产地的地区，这些支流是多个地区及其居民的生计和经济环境。”这样，该事件将通知环境部，环境部将在接下来的几个小时内对这种情况做出回应。

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Hyman Alberto Hermosilla Reyes法官提出的另一点是，该部不支持决议发布的紧迫性和有效性，“因此，必须通过暂停其申请来权衡其影响，以及它可能对该地区居民产生的影响。该文件写道，仍然留在起源于指定森林保护区的支流中”。

反对在自然保护区开采的论点是，在这些保护区开展项目的科学证据尚未得到证实。在这方面，他们提议，希望开展这些活动的代理商必须证明其活动或产生的废物不会对环境产生重大影响。

由于这项裁决，法院无法对环境和可持续发展部发布的决议进行认真研究，无法确定其合法性及其对哥伦比亚人民可能产生的影响。最后，缔约国指出，“应就此发布临时命令，但须经上述当局决定”。

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