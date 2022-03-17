Jokic 实现了自己的个人品牌，Doncic 在 Astros 决斗中击败了杜兰特。

塞尔维亚人尼古拉·乔基奇周三以丹佛掘金队击败华盛顿奇才队的个人战绩结束了NBA日，而斯洛文尼亚人卢卡·多尼奇在达拉斯小牛队的胜利中击败了凯文·杜兰特的个人决斗。

Jokic在26分钟的出色表现中以29分和13个篮板结束了比赛，悄悄航行，以127-109的胜利击败已故的掘金奇才队。

塞尔维亚在丹佛掘金队的 NBA 职业生涯中获得了 10,001 分。这位杰出的欧洲球员增加了8次助攻，但未能取得本赛季的第19个三双。

打过四位全明星的乔基奇在 14 次射门中打出了 10 个。在对阵三支东部联盟球队的巡回赛中，掘金队现在提高到 2-0。

卡纳斯特罗·博恩斯·海兰德（Canastero Bones Hyland）为丹佛队努力争取西部联盟季后赛自动晋级的六个名额之一的事业增加了 17 分。

第六个金块从比赛当天开始，在明尼苏达州排名第七半。他们也落后于达拉斯小牛队一半。

-Donic 赢了杜兰特-

在纽约，斯洛文尼亚球星卢卡·唐西奇克服了与明星凯文·杜兰特的个人决斗，达拉斯小牛队以 113-111 的比分击败了布鲁克林篮网队。

但是，这场比赛是由狙击手斯宾塞·丁威迪（Spencer Dinwiddie）的壮观三分球决定的，这是在号角响起之前的三分球。

在周日的比赛还剩 9 秒钟之后，客场战胜了波士顿凯尔特人队，获胜后，DinWidi 在周三重返英雄装扮。

卡纳斯特罗·丁威迪使这位明星杜兰特黯然失色。杜兰特在 10 秒钟内还剩 3 个指针的情况下向篮网队领先一分。

小牛队要求暂停一下，唐西奇在达拉斯将球交给丁威迪之前就移动了球。丁威迪跳起来从右边开枪。之后，丁威迪庆祝跑到球场的另一端。

来自斯洛文尼亚的 Doncic 为小牛队赢得了 37 分、9 个麻袋和 9 次助攻，小牛队在过去九场比赛中赢得了第八场胜利。

DinWidi 在第四季度获得了 22 分，包括 15 分。

-周三的 NBA 成绩：

夏洛特在亚特兰大 116-106

费城到克利夫兰 118-114

丹佛到华盛顿 127-109

达拉斯到布鲁克林 113-111

波特兰的纽约尼克斯队 128-98

休斯顿凤凰城 129-112

明尼苏达-洛杉矶湖人队 124-104

圣安东尼奥 to 俄克拉荷马城 122-120

犹他州在芝加哥 125-110

-处于不稳定的状态：

波士顿 vs 金州

密尔沃基 vs 萨

洛杉矶快船队 vs 多伦多

meh/cl