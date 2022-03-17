意大利法院审议警察谋杀判决

罗马（美联社）-意大利上诉法院周四开始审议两名年轻的美国人的命运，他们因用宪兵枪杀害一名警察而被定罪，他们期望得到一点宽大处理。根据意大利法律，他被判处终身监禁，这是最高罚款。

法官安德里亚·卡拉布里亚（Andrea Calabria）宣布，判决和判决可能在周四下午早些时候宣布，然后与陪审团一起退休进行审议。

35岁的武警枪马里奥·塞尔西耶洛·雷加（Mario Serciello Rega）的副总经理在美国人居住的罗马酒店附近的街道上被刺伤11次后于2019年夏天去世后被称为民族英雄它完成了。

2021年5月，下级法院裁定22岁的Pinegan Lee长老和现在21岁的加布里埃尔·纳塔尔·霍尔特犯有谋杀罪，因为我试图在罗马的夜生活区购买可卡因未成功，我试图抢劫。两名北加州男子因抵抗当局和无正当理由持有战术突击刀而被定罪。

长者和纳塔尔·荷鲁斯在罗马的另一所监狱被判处终身监禁。

周四，这位长者在审议开始前不久在法庭上发表讲话。

“当我 22 岁被判处 3 年徒刑时，我有很多时间思考。他谈到 Serciello Lega 家人经历的 “无尽的悲伤” 时说：“我为自己造成的痛苦感到抱歉。”

2019年7月26日度蜜月后，警察重返工作岗位。2019 年 7 月 26 日清晨，他和他的巡逻伙伴在与长老和纳塔尔·乔尔特对抗的例行任务中丧生。