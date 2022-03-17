基什内尔主义不太可能进行强硬投票，但今天参议院将与国际货币基金组织通过一项协议。

几分钟后，参议员克里斯蒂娜·基什内尔（Christina Kirchner）将开始举行会议，为与国际货币基金组织（IMF）达成的协议再融资4,450亿美元。谈判将开始一个会议，毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）的政府将批准与国际货币基金组织（IMF）的协议的再融资。

困难的基什内尔主义正如众议院所证明的那样，这位前总统对进行讨论的热情不大，他将退休到参议院一楼的办公室，以保持关注场所中出现的所有影响的习惯。

执政党和反对党参议员之间仍在流传的问题是， 承认自己是基什内尔主义者或坎波拉的15位议员最终将采取什么立场。 当参议员朱莉安娜·德图利奥（Juliana Detulio）和参议员安娜·玛丽亚·伊亚尼（Ana Maria Iani）反对意见时，预算委员会已经可以看到一些线索。

第二条线索昨天出来了。比利时著名经济学家和政治学家废除非法债务委员会（CADTM）主席@@ 埃里克·图桑（Eric Touss aint）在参议院任职，比奥斯卡·帕里利（Oscar Parilli）办公室接待的副总统办公室高出一级。参议员玛丽亚·伊内斯·皮拉蒂·维加拉，参议员吉列尔莫·斯诺佩克和参议员马蒂亚斯·罗德里格斯也出席了与专家的会议，建议阿根廷不要偿还债务。

安娜贝尔·费尔南德斯·萨加斯蒂（门多萨）、西尔维亚·扎帕格（诺肯）、马里亚诺·理查德（CABA）、玛丽亚·欧金妮娅·卡塔尔法莫（圣路易斯）、玛丽亚·欧金妮娅·杜尔（Terre de Fu）、卡洛斯·利纳雷斯（丘布特）、西尔维娜·加西亚·拉布鲁鲁、马丁·捐赠（里约黑人））、莱萨·冈萨雷（Pomos）。

如果这些议员反对或弃权，执政党将在托多斯阵线（Frente de Todos）集团持有的35张选票中投出20票，这已经足以将利润转化为法律，此外还有Tog ether for Change 33。

“通常情况下，克里斯蒂娜·基什内尔会在投票期间回来开幕、离开和结束会议。他们在决策区说，在讨论时很少，我认为这个机会也会如此。”

昨天，上周四，受损的副总统办公室的窗户已经换了。这次，市警察将安装围栏，以防止国会发生进一步的故意破坏，这是前总统本人在其他场合否认的一种安全装置，现在他没有要求过。她和他所处环境中的任何人都没有。

少数民族

“法律将顺利通过，争论将合乎逻辑地进行，我们会说它们是不负责任的，这笔债务是我们的错。那没关系。在众议院和参议院，显而易见的是，最激进的部门已经失去了。”我们分析了激进的参议员。

为了了解反对党的这一坚实派系，这位领导人详细解释说：“那些打赌不陪同代表团的人，例如La Campora和Patricia Bullrich，或者今天没有捐出三分之二的人。前者在没有代表陪同的情况下只能赢得 77 张选票，但能够与制裁作斗争。帕特里夏暂停了国家表的两次会议。 如今，当马克里发现帕特里夏已经迷路时，他更关心旅行，而不是继续聊天和支持。”

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