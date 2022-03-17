2022年3月17日星期四的信息图表预测清单

乌克兰的大火-战争将夺走世界财富。-乌克兰战争将在第一年使全球经济增长率下降1个百分点，其影响将在欧盟（EU）最大，欧盟的收入可占GDP的1.4％，包括欧盟报告的结果经济合作与发展组织 (经合组织) 提交。 乌克兰的火力-中立作为解决冲突的办法-谈判解决俄罗斯和乌克兰之间冲突的替代方案之一是宣布后者在军事上保持中立，就像在奥地利、瑞典或芬兰等其他欧洲国家一样，其中详细介绍了俄罗斯和乌克兰之间的冲突类型这些国家的中立性。 阿耳 EMI 弥斯 I：一个人重返月球-美国宇航局将在卡纳维拉尔角（美国佛罗里达州）测试阿耳 emi 弥斯 1 号火箭，这是一座将近 100 米高的巨大结构，该太空任务的目标是在2025年将人类带回月球。火箭的细节及其任务仍在继续。 F1 2022 — 车队和车手。— 其中包括有关将参加2022年一级方程式世界锦标赛的10支车队和20名车手的信息和信息，该锦标赛将于3月20日星期日与巴林大奖赛一起拉开帷幕。 大流行冠状病毒。-世界疫苗接种的演变。 大流行冠状病毒。-拉丁美洲的大流行情况。 和今天一样。-它包括3月19日发生的三起事件。 — DDM/MF 如果您想知道未来365天计划举办哪些活动和信息活动，EFE提供了可以通过Internet访问的数字议程。 有关此产品或其他产品的更多信息，请通过 info@efeamerica.com（美国和加勒比地区）或 comercial@efe.com.mx（墨西哥和中美洲）联系我们的客户服务